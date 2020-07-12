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店家拿3萬小費感動哭！　20年常客送上打氣紙條…默默結帳灑錢挺

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▲▼ 美國紐澤西州「The Starving Artist」餐廳員工拿到1000美元小費 。（圖／翻攝自臉書／The Starving Artist Restaurant, Ocean Grove, NJ）

▲該名顧客與家人們在店內消費43.18美元餐點，用完餐後就離去，一句話也沒多說，卻給出1000美元高額小費。（圖／翻攝自臉書／The Starving Artist Restaurant, Ocean Grove, NJ）

記者詹雅婷／編譯

美國紐澤西州一間餐廳近期迎接成立21周年紀念日，儘管面對新冠肺炎疫情流行，仍舊努力維持營運。就在上周，一名男顧客帶著家人到店內吃完要價43美元的早餐結帳離去，但值得一提的是，他給店員的服務小費高達1000美元（約新台幣2萬9850元），並留下一張寫著溫馨字句的感謝字條，讓店員們與老闆當場感動到流淚。

這間「The Starving Artist」餐廳就位在紐澤西州。CNN引述老闆特謝拉（Arnold Teixeira）的說法指出，該名男顧客自2001年就是餐廳常客，事發當日，他與家人們在店內消費43.18美元的餐點，用完餐後就離去，一句話也沒多說，誰料最後留下1000美元小費，「當服務他們的店員看到小費（金額）時，她哭了，另外一名員工也流淚，然後我看到的當下，我也忍不住哭了，我們非常激動。」

特謝拉表示，受到疫情影響，餐廳營運成為一件極為艱難的事情。根據該州規定，餐館只能進行外賣及外送，經過3個月的閉關期，現已開放戶外用餐。

該名顧客留下的字條寫著，「非常感謝你們熬過這段艱難的時期，我們感謝你們的美味食物、溫暖微笑、很棒的氣氛，我們非常謝謝你們，如果沒有The Starving Artist，這個夏天就好不起來了。」字條最後寫著，請把1000美元小費分給所有員工，而特謝拉就把這筆小費分給7名員工，自己沒有拿。

「其實情況是越來越糟，現在我們賺的錢甚至不到我們過往夏季收入的50%」，特謝拉說，為了防疫，他們採取很多措施保護客人，「但這筆小費讓我們重燃希望，這讓我們對自己所做的一切感覺很棒……現在我們知道，我們的努力已經讓外界看到了。」

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