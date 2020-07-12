學者爆料北京「隱匿疫情人傳人」　港大回應：未曾在校進行相關研究





▲香港大學針對逃美學者閻麗夢說法發表聲明。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國福斯新聞日前獨家訪問中國病毒專家閻麗夢，爆料北京早就知道新冠病毒，指責北京與世界衛生組織（WHO）一同掩蓋真相，引起外界譁然。對此，香港大學11日發表聲明強調，她從未在港大進行訪問中，重點提及的「有關新冠病毒人傳人的研究。」

香港中文大學在官網上刊登該聲明的中文版和英文版，內容首先證實，閻麗夢曾在港大任職博士後研究員，但說明她現已離職。

▲美國福斯新聞獨家報導逃往美國的中國病毒專家爆料說法。（圖／取自美國福斯新聞網站）

聲明稱，香港大學尊重個人的表達自由，但閻麗夢的個人意見和看法均不代表港大。同時，「港大留意到有關報導內容與我們理解的關鍵事實並不相符，事實上，閻麗夢在2019年12月至2020年1月期間，從未在港大進行她在訪問中重點提及的有關新冠病毒人傳人的研究。」

港大指出，她（閻麗夢）在訪問中的重點表述雷同傳言，並沒有科學支持。最後指出，港大不會就傳言評論，亦不會對此事進一步回應。

據福斯新聞報導，閻麗夢的頭銜是「來自中國的香港大學公共衛生學院病毒專家」，她於4月28日逃到美國後，於近日首次露面，表示自己曾在港大醫學院公共生學院教授潘烈文團隊研究，當時持有病例第一手資料，且她身在中國疾病預防控制中心的友人，早在12月31日就告訴她新冠肺炎可人傳人的情況。

她還表示，中國大陸的研究團隊並不重視此事，還被要求封口，當她與名為Lu Deh的香港博客討論，決定逃往美國時，也不被丈夫諒解，並指WHO附屬實驗室的共同主任Malik Peiris也知道上述情況。

目前，WHO未正面對此表達看法，僅稱Peiris不能代表世衛組織；中國駐美國大使館指出，他們不知道閻麗夢的身分。

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