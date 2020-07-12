找嘸感染源案例大增　張竹君：香港面臨疫情最嚴峻局面

▲香港新冠爆發第三波疫情。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據香港衛生署昨晚通報，11日香港截至下午4時，新增29例新冠肺炎確診病例，其中的17宗本地個案裡，有8宗仍找不到感染源頭，另有33例個案初步確診，顯示香港繼10日有9宗找不到感染源頭後，「不明傳染源」疫情仍持續擴散。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，香港正面臨疫情發生以來最嚴峻的局面。

張竹君說，11日通報的17宗本地感染個案中，有9宗與先前的確診個案有關，有8宗仍然找不到感染源頭。目前，香港累計報告新冠肺炎確診病例1432例。

另除日前中、小學相繼爆發案例，導致停課後，疫情在高等學府蔓延。以香港科技大學11日通報的新增個案為例，該名確診新冠肺炎的研究助理雖非居住在校內，也無任何病徵，但因為他的鄰居為確診者，因此接受檢測，呈現陽性。

不只如此，在從事邊境管制的政府單位上，香港特區政府入境事務處代表11日在簡報會上揭露，一名駐守深圳灣口岸的27歲男性署理高級入境事務助理員，於10日深夜初步確診感染新冠病毒，並隨即由救護車送院治療。

香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始說，特區政府將實施口岸管制和控制社交距離等措施，同時，不排除根據整體情況，按照張弛有度的原則，再推出其他防疫措施。

張竹君表示，香港目前的情況相當嚴峻，比3月時的趨勢更厲害，已全港爆發，若防範意識不升高，仍有許多活動在舉辦，可能會更嚴重。

她補充，除已確診案例外，目前香港的33例初步確診者（首次核酸檢測呈陽性），活動面積相當廣，有人去過茶餐廳，有人在學校就學，有人曾到補習班上課，有人曾與同事吃火鍋。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦