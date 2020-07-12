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嘉市千盞燈助學金活動　開辦17年發出3142萬1599人次受惠

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▲嘉義市千盞燈助學金活動 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市千盞燈助學金活動 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉點亮了─嘉義市千盞燈 照亮眾學生」助學金活動，今年共有45座寺廟、2間基金會及2位社會善心人士熱心參與贊助，總贊助金額共191萬元整，受惠學生95位。嘉義市長黃敏惠向這些參與贊助的寺廟、團體和社會善心人士頒發感謝狀，感謝他們的愛心點亮了學子的求學路。

▲嘉義市千盞燈助學金活動 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，千盞燈計畫自92年開辦以來，今年邁入第18年，從最初的17座寺廟到今年的45座寺廟共襄盛舉，受惠學生人數從第一年的47人，累計增加到今年的1500多人，金額累計達3,142萬7千元，受惠人數不但沒有少，反而增加，不過他們都是憑著努力、認真的學習態度而得到這項殊榮的；感謝所有善心人士的善行，顯示社會有滿滿的愛，千盞燈照亮眾學生，不但照亮他們的未來，也讓他們的心靈更為正向，能得到足夠的能量，勇敢往前邁進。

獲得助學金的虎尾科大一年級的鄭詠之同學語帶哽咽發表感言表示，媽媽獨自扶養哥哥和她，她說「媽媽一直都很辛苦地賺錢，但是從來不喊累，上了大學後，生活費和房租都是自己付的，從高中就受到各位的幫助，將來自己有能力也會回饋社會，很感謝各位的幫助。」

受助學生靜宜大學三年級的許雯晶同學說，父母很辛苦地工作，知道他們很辛苦的她，從小就培養出獨立自主的個性，學會照顧自己；這份獎助學金幫助很多人，讓我們較生活無虞，有較多的時間充實自己，才得以讓她有機會到印尼姐妹校參與學術論壇，感謝善心人士的捐款，也會成為有能力的人，回饋社會。

千盞燈助學金活動獲得各寺廟、慈善團體及善心人士的長期支持，本著人饑己饑、人溺己溺的精神，幫助家庭經濟狀況困窘的學子專心求學，就如同一個溫暖的大家庭點亮所有學生努力學習的動力，也點亮每一名學生邁向光明前途的道路，所有愛心擴散累積到1559人次家庭，今年受惠學生高中職31位、大專64位，大大減輕這些家庭的負擔。

助學金贊助單位芳名錄如下:

一、寺廟（45座）：
嘉義市真如禪寺、財團法人台灣省嘉義市城隍廟、財團法人九華山地藏庵、財團法人嘉義市普濟寺、財團法人嘉義市大天宮、文財殿、三仙宮、財團法人台灣省嘉義市先天玉虛宮、財團法人嘉義市朝天宮、玉皇宮、慈善佛院、光正萬教宮、財團法人妙雲蘭若、財團法人台灣省嘉邑鎮天宮、嘉義市太清宮、佛光山圓福寺、應天宮、圓善寺、大明禪寺、頂安宮、財團法人嘉義市伏龍宮、上帝廟(湖內里)、保安廟、財團法人嘉義市聖廟太元宮、王靈宮五顯帝廟、天恩宮、嘉邑北安宮、關廂境廟、財團法人台灣省嘉義市保生大帝震安宮、財團法人台灣省嘉義市福社宮、仁武宮、財團法人嘉義天玄宮、財團法人嘉義市鎮南聖神宮、萬善公廟、開山尊王廟、紫微宮、財團法人嘉義市鵬思宮、財團法人嘉義市龍安宮、先天宮、玉龍宮、慈濟宮、布街境開基古廟、上帝廟、元一宮、嘉邑鎮安宮等。

二、慈善基金會團體（2間）：
財團法人台灣省嘉義市天后宮附設玉三聖母扶濟慈善會、財團法人妙雲教育事務基金會。

三、社會善心人士個人（2位）：
羅偉瑞先生（湖內里上帝廟羅崑謀委員之子）、劉明澄先生【市農會理事長、湖內里上帝廟及保安廟主委】

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