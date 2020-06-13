嘉市惜食冰箱啟用　黃敏惠授旗精忠社區等協力單位

▲嘉市經￼忠社區惜食冰箱啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「惜食愛物」、「醜蔬果續食」，支持環保新生活理念。嘉市府輔導東區精忠社區發展協會與社團法人台灣食物銀行聯合會共同推動「嘉義市「愛+1」社區惜食冰箱服務計畫」，在精忠社區活動中心舉行聯合啟用典禮。市長黃敏惠與眾貴賓揭牌，並頒發感謝狀給贊助單位，另授旗給6個共同推動服務之協力團隊，這是嘉義市第一次有系統整合性的食物分享服務，也是全國第一個由地方政府主動帶領社區組織執行的服務。

▲嘉市「愛+1」社區惜食冰箱啟用，市長黃敏惠頒發感謝狀給贊助單位，另授旗給6個共同推動服務之協力團隊。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，感謝社區惜食冰箱成為供給與需要端之間最好的平台，嘉義市許多社區北上取經，而台灣食物銀行聯合會理事長方荷生也大方分享實務經驗，家樂福更發揮企業愛心，讓即期食品能夠到社區，由社區志工重新整理。重點不是物資多寡，單純一個愛就值得珍惜，善用有限物資，分享給有需要的人。面臨未來可能發生的糧食危機，這樣的作法是超前部署，更是教育孩子惜食觀念、把愛傳出去的重要力量。

市府社會處說明，透過社團法人台灣食物銀行聯合會獲得由「斯朵利美容美髮集團」捐贈的5台冷藏冰箱和1台冷凍冰箱(嘉義市鳶尾花人文促進協會之惜食冰箱為該會自籌購置)，在本市成立6處社區惜食冰箱服務據點。本年度輔導社區成立食物分享整合平台，東區精忠社區發展協會與財團法人家樂福文教基金會於5月1日簽約，由該會擔任食物銀行募集服務平台。

▲「斯朵利美容美髮集團」捐贈5台冷藏冰箱和1台冷凍冰箱，成立6處社區惜食冰箱服務據點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

精忠社區發展協會楊文俊理事長談到，目前每天透過「嘉義市惜食冰箱和社區型食物銀行」群組的通知訊息，每日到家樂福量販店嘉義店領取捐贈麵包(以及雜糧等)，載送回精忠社區平台，發布至群組，再分配至其他服務據點食用。並強調捐贈的麵包與食物都會透過再分裝，並在外包裝標示保存期限，為新鮮度做把關。

社團法人台灣食物銀行聯合會方荷生理事長說，目前台灣惜食冰箱從基隆到屏東約有180幾個冰箱，今天又加入6個夥伴，這個機制，讓企業分享資源給更需要的人。

財團法人家樂福文教基金會蘇小真執行長指出，家樂福從2016年開始與方荷生理事長合作食物捐贈，台灣至今法令仍未公布免責條例，但家樂福深信「對的事情不應該因為有風險而不做，而是應該做好風險控管。」並期望影響更多供應商加入。

社會處長林家緯表示，在其他縣市惜食冰箱通常由民間發起，要求市府執行；嘉義市則由市府結合民間力量共同推動。惜食冰箱有三大目的，第一是「分享」，透過讓社區成為惜食中繼站，讓大家分享食物。第二是「惜食」，全球糧食浪費越來越多，惜食分享，食物不過期、不浪費。第三是「照顧弱勢」。

市府也呼籲，市府推動「醜果續食」、「即期食品再分享」、「當日下架麵包不浪費」的理念，希望擴展更多企業、食品業者捐贈尚於保存期限內可食用食物，加入惜食冰箱行列，詳情可洽市府社會處(05-2281271)或精忠社區發展協會(05-2772913)。

社會處指出，透過「聯合勸募」食物物資的方式，分配給其他提供惜食冰箱或有心設置惜食冰箱的民間團體，以「母雞帶小雞」的輔導效益，有效開發、連結、整合及分配資源，並將經驗傳承給其他社區發展協會。6個「愛+1」社區惜食冰箱，分別為東區精忠社區發展協會、東區興仁社區發展協會、西區福民社區發展協會、東區興安社區發展協會、西區劉厝社區發展協會、鳶尾花人文促進協會。

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