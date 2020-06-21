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赴嘉義市與陳時中尬場？　柯文哲急澄清：一個月前就排定

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記者楊亞璇／嘉義市報導

台北市長柯文哲21日南下嘉義市進行市政交流，將在下午欣賞日環食天文奇景。不過巧的是，衛福部長陳時中20日前往嘉義縣宣傳，被問到與陳時中尬場？柯文哲趕緊解釋，他的行程是一個月前黃敏惠來找他就已經排定，嘉義市長黃敏惠則說，「我希望大家來尬場啦，越尬場越亮」。

柯文哲21日上午在嘉義市長黃敏惠陪同下，參訪樂齡健康訓練場，與長者跳健康操，並與黃敏惠一同種下蘋果樹，象徵兩市的友誼，市長夫人陳佩琪也一同陪同參與，全程依偎在柯文哲身旁，還幫忙擦汗、喬衣服，被問到200年一次的奇景，跟陳佩琪來滿浪漫？柯文哲笑說，「this is a good question.」並指她也很想來看，陳佩琪也附和說，「對，我真的很想來看」。

▲▼台北市長柯文哲參訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠合影。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市長柯文哲參訪嘉義市，與嘉義市長黃敏惠合影。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲指出，今年最重要的目的就是200年才一次的日環食，在一個月前，黃敏惠就去台北天文館邀請他們，台北市本來每年就有2到3次外縣市交流，這次配合嘉義市活動，他透露，其實自己昨天晚上就來了，嘉義市旅館全部客滿，表示活動很成功，一大堆國內旅客都在嘉義。黃敏惠笑說，他知道柯昨天還到很多地方，「好朋友告訴我的」。

至於嘉義縣宣傳找衛福部長陳時中，雙方有較勁意味？柯文哲強調，他的行程是一個月前黃敏惠來找他就已定，「所以我們行程一個多月前就排定」。對於被解讀成跟藍營走比較近？柯文哲否認，強調前幾天屏東縣長潘孟安也有到台北，「其實在市政的level就沒有藍綠的問題」。

黃敏惠補充，「我們都很自然，而且我很樂意，嘉義市一直站在雲嘉南這地方，希望作為消費中心」，教育發展也能夠帶動，事實上這一年多來，很努力在做天文教育的宣導，也到雲嘉南宣導了200多場了，看到大家都重視，可見當初的努力是對的。

黃敏惠說，尤其今天迎來台北市政府、柯市長帶領的團隊，因為長期跟天文館、教育，有很深的扎根跟交流，「我希望大家來尬場啦，越尬場越亮」，這樣的天文不是一個活動、也不是嘉年華，而是天文教育。

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