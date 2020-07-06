故宮南院攜手嘉義縣市　文化結合在地特色拉抬大嘉義觀光

▲故宮南院攜手嘉義縣市，未來將以文化教育、交通做串聯拉抬大嘉義觀光。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導



國立故宮博物院攜手嘉義縣市政府，推動「故嘉愛嘉 宮創嘉話」合作計畫，5日由吳密察院長與嘉義市市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁在故宮南院共同簽署合作計畫，運用故宮資源，結合嘉義特色及產業，在文化教育、交通串連及觀光振興上攜手合作，共同深耕大嘉義的文化觀光。

▲故宮吳密察院長。（圖／故宮南院提供）



故宮表示，此次故宮與嘉義縣市政府共同拉抬暑期觀光，在今年7月1日至8月31日暑假期間，只要憑在嘉義縣市合法旅宿業住宿證明或訂房訂單，即可在住宿當天或隔天，兌換故宮南院免費參觀券。預計未來與嘉義縣市政府合作推動交通串連方案，連接故宮和高鐵嘉義站、嘉義火車站等交通樞紐，並連結到嘉義市熱門文化景點-檜意森活村，一趟「宮城連線」，直達2個熱門景點。

▲嘉義市長黃敏惠。（圖／故宮南院提供）



故宮南院推出的「百萬學子悠遊博物館」專案，與嘉義縣市政府深度合作，除了邀請嘉義學子來參觀故宮南院，還加碼推出「故宮進校園」，把故宮展覽送進嘉義國中小校園，讓孩子們可以先體驗再來參觀。

▲嘉義縣長翁章梁。（圖／故宮南院提供）



故宮南院自7月1日至8月30日止，每天開館到下午6點（週一休館不休園），暑期配合強檔展覽推出的旗艦活動「2020夏日親子藝術月」，7月10日開跑，今年嘉義縣消防局也加入夏令營活動行列，實境解謎、密室逃脫、親子繪本營及藝術工作坊等活動，即日起陸續開放報名，夜間還有水舞及「3D水幕魔鏡」表演。無人機群飛7月4日在故宮南院首演，7月18日巡演至嘉義市港坪公園，7月25日布袋高跟鞋教堂起飛。

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