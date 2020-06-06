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陳時中現身嘉義文化路夜市拚觀光　「林聰明沙鍋魚頭」老闆來合照

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▲陳時中搭電動公車逛文化路夜市。（圖／記者翁伊森攝）

▲衛福部長陳時中現身文化路夜市。（圖／記者翁伊森攝）

翁伊森／嘉義報導

在嘉義市市長黃敏惠與立法委員王美惠熱情邀約下，衛福部部長暨中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中5日晚間出現嘉義市街頭。陳時中在黃敏惠及王美惠的陪同下，首先搭上嘉義市月初上路的時尚電動公車，途經中山路鬧區來到嘉義地標噴水圓環，下車文化路夜市接受提早到場等待的民眾簇擁。

▲陳時中搭電動公車逛文化路夜市。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳時中受贈0號球衣，象徵零確診。（圖／記者翁伊森攝）

市長黃敏惠、立法委員王美惠隨後致贈因戴口罩紅到日本的縮小Q版大白熊、特製Kano球衣及在地煎餅業者「嘉冠喜」製作的印著防疫五月天圖像的煎餅，讓阿中部長看到嘉義市的防疫工作及創意產業。

▲陳時中搭電動公車逛文化路夜市。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳時中搭乘特色電動公車來到嘉義市文化路。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，很開心陳時中部長來到嘉義市。對於防疫工作逐漸解封的現在，嘉義市雖鬆綁但絕不鬆懈，過去文化路夜市曾經被列為全國防疫熱點之一，但阿中部長現在來看防疫工作做得非常好，大家可以一來再來。

▲陳時中搭電動公車逛文化路夜市。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳時中、黃敏惠等人來到嘉義知名砂鍋菜店家。（圖／記者翁伊森攝）

陳時中指出，他響應黃敏惠「鬆綁不鬆懈」的政策、力行防疫新生活，人太多就戴口罩，勤洗手、保持社交距離，對社區的防疫非常有效。他強調，嘉義市是好玩的地方，有非常多元的文化及美食，文化路夜市本來就很熱鬧，曾有一段時間比較緊張，但現在完全沒問題、很安全，希望大家一起來拚防疫新生活。

▲陳時中搭電動公車逛文化路夜市。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳時中大讚嘉義文化夜市。（圖／記者翁伊森攝）

陳時中一行人在文化路夜市，更到「林聰明沙鍋魚頭」與店東父女大方合照。林聰明沙鍋魚頭因疫情期間，全面升級防疫措施，除全天候二氧化氯消毒、為顧客量體溫、消毒雙手、要求排隊保持社交距離外，還在室內用餐區座位間加裝透明隔板，有著50年的歷史，是嘉義市的排隊名店。

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