傳共軍轟6掛彈飛台「打開射控雷達」　他憂：台海局勢「誤判」就擦槍走火





▲共機上半年頻繞台，傳6月底變更路線逼近台東，台灣進入共機飛彈射程，我戰機緊急升空對峙 。（圖／國防部提供）

政治中心／綜合報導

近日中共解放軍頻闖我防空識別區，資深媒體人陳東豪10日提及，曾有大陸軍機把射控雷達打開，現在台海局勢是在考驗台灣、大陸空軍的穩定度，只要雙方有誤判，就會擦槍走火。

政論節目《新聞面對面》主持人謝震武10日提及，有媒體報導，共軍轟6機掛彈飛台，而我軍F-16升空對峙，跟一般飛來飛去的狀況不一樣。

陳東豪則回應，在疫情期間，某次大陸軍機和台灣有很近的距離接觸，對方還把射控雷達打開。當對方把射控雷達打開時，其實台灣空軍都會知道，隨後大陸軍機也很快將射控雷達關掉了。

陳東豪說，開射控雷達是一個危險動作，隱含著戰鬥人員訓練的穩定度夠不夠。其實叫大陸軍機將射控雷達關掉的人，並非台灣軍人，而是陸方自己人。因為若「不小心幹嘛了」，就叫擦槍走火，而擦槍走火的機率是有的。現在是各自考驗雙方空軍穩定度、能見度，這種東西沒有教戰手冊，完全是靠臨場判斷力，只要一個誤判，就擦槍走火了。

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