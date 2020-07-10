美批准182億元「愛三飛彈延壽案」　國防部：有助於強化台防禦能力





▲愛國者三型飛彈。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

美國國防安全合作局（DSCA）9日表示，國務院批准對台軍售「愛國者三型飛彈」飛彈重新認證的設備與技術，總金額約6.2億美元（約台幣182億元）。對此，國防部10日回應，這次軍售是川普政府迄今對台第7次軍售，有助於強化我國自我防禦能力。

根據美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency）新聞稿指出，國務院已經批准向台北駐美國經濟文化代表處（TECRO）軍售「愛國者三型飛彈」（Patriot Advanced Capability-3,PAC-3）飛彈重新認證的設備與技術，預計總成本達6.2億美元，目前已送交國會。

國防部10日表示，美國政府於美東時間7月9日就「愛國者三型飛彈重鑑測」6億2,000萬美元的對台軍售案，進行「知會國會」程序，並公布在美安合局（DSCA）網站上，可望於1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。軍售有助於強化我國自我防禦能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

國防部進一步表示，此次軍售是川普政府迄今對台第7次軍售，充分展現對我國防安全的重視，並鞏固與美國安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平穩定。

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