　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

譚兵讀武／解放軍險些插旗新德里？　破解1962中印戰爭神級傳說

請按讚支持ETtoday新聞雲

 記者曾俊豪／台北報導

隨著中印在6月30日舉行第三輪軍長級會談，雙方邊境衝突出現緩解趨勢。事實上，中印近年衝突以冷兵器為主，未演變成「武力對決」的熱衝突，然而，回顧1962年的中印戰爭，雙方卻是真槍實彈交鋒，對於戰爭結果中印各有不同解讀，7月10日晚間8時整，《譚兵讀武》第10集為您解密這場戰役的兩大神級傳說。

中印邊境戰爭發生在1962年10月20日至11月21日，地點就在中印2000公里邊界的西段與東段進行，其中又以東段的藏南地區為主戰場。由於戰場位在高海拔地區，環境惡劣，不管是解放軍還是印軍都有後勤補給的困難，戰爭最終在中國取得勝利目標，印度向美軍求援後結束。

▲▼譚兵讀武EP10。（圖／翻攝譚兵讀武）

▲資深媒體人老譚（右）解密1962年中印戰爭兩大謎團。（圖／翻攝譚兵讀武）

軍事歷史Youtuber老譚表示，中印邊境戰爭有兩大神級傳說，首先是解放軍在1962年深入印度境內300公里，先頭部隊距離新德里只有50公里，近到可以看到城內的尖塔，新德里人心惶惶，銀行還火燒鈔票；第二個則是，解放軍在1962年暴打印度，直接深入敵後300公里，差一點就打到恆河邊。

老譚指出，要破解兩大神級傳說，首先要了解解放軍究竟攻打到哪裡，他直接點名「泰茲普爾」這座城市，「泰茲普爾有一座機場，城市的南邊緊靠著布拉馬普特拉河，上游在中國境內，也就是著名的雅魯藏布江，城市的西北邊有座叫做邦迪拉的小鎮，看起來不起眼，可是印度軍隊失守之後，引爆了泰茲普爾的逃難潮。」

▲▼ 中印關係。（圖／路透社）

▲中印關係因邊境紛爭生變。（圖／路透社）

他分析，兩大神級傳說都與泰茲普爾有關，因為解放軍實際上只攻打到這座城市，後來卻以訛傳訛，被美化成進逼印度首都新德里。不過，即使只打到泰茲普爾，已經在當地民心造成不少影響，「為了不讓財物被帶走，當地銀行不僅燒鈔票，還用麻布袋將硬幣丟進湖泊。」

1962年的中印戰爭，最終是誰輸誰贏，雙方目前仍呈現各自表述的情況，對此，老譚也在節目中點出關鍵的原因，為何中印都堅持自己才是戰爭的勝利者。7月10日晚間8時整，《譚兵讀武》第10集帶您走進時光隧道，回到中印戰爭的現場，破解兩大神級傳說。

▲▼譚兵讀武EP10。（圖／翻攝譚兵讀武）
▲譚兵讀武節目內容結合軍事與歷史。（圖／翻攝譚兵讀武）

ET快訊
快訊／新冠肺炎再添2例境外移入！指揮中心1400記者會說明
快訊／拿65張同意票　黃榮村出任考試院長
韓國瑜上「博恩夜夜秀」要自己付錢　價碼曝光！比蔡英文還要貴2
總統大選政治獻金結算！韓國瑜大賺金額驚人　蔡英文虧近2500
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

譚兵讀武／解放軍險些插旗新德里？　破解1962中印戰爭神級傳說

快訊／美國務院通過第2波對台軍售　總額182億元

南韓KF-X戰機組裝照曝光　搭載國產雷達...原型機2021年問世

嚴德發反擊吳怡農：國軍始終秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」

美軍機逼近廣東海岸！陸軍事專家曝非「政治作秀」...並點出驚人真相

美艦經菲律賓入南海　智庫：東南亞國協重回美澳聯盟

渤海軍事演習還在進行　陸媒：釋放「武統台灣」超重要信號

快訊／美國飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭軍方擊落！　機上人員生死不明

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

用餐90分鐘她占位4小時到打烊　大媽狂點海鮮牛肉還吃霸王餐！

譚兵讀武／解放軍險些插旗新德里？　破解1962中印戰爭神級傳說

快訊／美國務院通過第2波對台軍售　總額182億元

南韓KF-X戰機組裝照曝光　搭載國產雷達...原型機2021年問世

嚴德發反擊吳怡農：國軍始終秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」

美軍機逼近廣東海岸！陸軍事專家曝非「政治作秀」...並點出驚人真相

美艦經菲律賓入南海　智庫：東南亞國協重回美澳聯盟

渤海軍事演習還在進行　陸媒：釋放「武統台灣」超重要信號

快訊／美國飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭軍方擊落！　機上人員生死不明

珉娥沉默6天發文！　「謝謝也對不起大家」努力接受治療承諾回歸

吉爾吉斯也爆「社區獲得性肺炎」1天42人死！　胡錫進：防範措施須比新冠更嚴

赤膊男堅持撒網捕魚！　瞬間被拉下洪水...「6秒遭淹沒」消失

川普稱願見金正恩　金與正狠打臉：對北韓沒好處「年內不會有」！

花旗表示：別指望人民幣能很快取代美元成為避險貨幣

高效節能50%電力　永大獲歐盟電梯節能5A最高省電標章

補教狼師偷拍女高中生裙底9年...40資料夾曝光　妻驚知「老公變態」秒崩潰

「凍豆腐」抗老化+燃脂加倍！　她這樣吃「月瘦3公斤」

田馥甄竟然跳舞了！　唯美背後...她苦曝連三晚爆肝「全身都在痛」

IG改版新功能！ 往左滑能「置頂3則留言」　實用小技巧一次學起來

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

軍武熱門新聞

即／美國務院通過第2波對台軍售

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

嚴德發：仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓

搭載國產雷達！南韓KF-X戰機組裝照曝光

美軍機逼近廣東海岸！陸軍事專家點出真相

渤海軍事演習　釋武統台灣重要信號

館長聲援吳怡農：國軍演習與實戰差太多

美國媽媽泡英式茶　英國陸海空軍教泡茶

印尼進口美國8架MV-22魚鷹機！

美艦經菲律賓入南海　智庫：ASEAN重回美澳聯盟

英國出動三軍教泡英式奶茶　美軍霸氣回應

譚兵讀武／破解1962中印戰爭神級傳說

印度空軍於中印邊境「夜間演習」

海底監聽系統逼出解放軍核潛艦？

更多熱門

相關新聞

總統府謝美方通過182億飛彈延壽案

總統府謝美方通過182億飛彈延壽案

美國國務院於美東時間9日批准新一批次對我國軍售案，並正式通知國會，總統府發言人黃重諺10日表示歡迎並感謝美國履行《台灣關係法》與「六項保證」承諾，協助我國持續強化防衛能量，以確保台海及區域的和平安全。

美批准軍售案　國防部回應了！

美批准軍售案　國防部回應了！

6歲女童釣魚　「一支手機」上鉤

6歲女童釣魚　「一支手機」上鉤

即／美國務院通過第2波對台軍售

即／美國務院通過第2波對台軍售

嚴德發：仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓

嚴德發：仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓

關鍵字：

譚兵讀武老譚馬可叔軍武歷史youtuber網紅中印邊境中印戰爭冷兵器中國印度美國解放軍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

陳建州道歉「真的是時候了」！

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

台中4同事集資1200！爽中30億

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

台「洞洞草原」日本爆紅　來賓猜不出成因

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

雞排妹拍片內褲掉下來　赴日「日操18hrs↑」

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華秒給標準答案

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面