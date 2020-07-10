譚兵讀武／解放軍險些插旗新德里？　破解1962中印戰爭神級傳說

記者曾俊豪／台北報導

隨著中印在6月30日舉行第三輪軍長級會談，雙方邊境衝突出現緩解趨勢。事實上，中印近年衝突以冷兵器為主，未演變成「武力對決」的熱衝突，然而，回顧1962年的中印戰爭，雙方卻是真槍實彈交鋒，對於戰爭結果中印各有不同解讀，7月10日晚間8時整，《譚兵讀武》第10集為您解密這場戰役的兩大神級傳說。

中印邊境戰爭發生在1962年10月20日至11月21日，地點就在中印2000公里邊界的西段與東段進行，其中又以東段的藏南地區為主戰場。由於戰場位在高海拔地區，環境惡劣，不管是解放軍還是印軍都有後勤補給的困難，戰爭最終在中國取得勝利目標，印度向美軍求援後結束。

▲資深媒體人老譚（右）解密1962年中印戰爭兩大謎團。（圖／翻攝譚兵讀武）



軍事歷史Youtuber老譚表示，中印邊境戰爭有兩大神級傳說，首先是解放軍在1962年深入印度境內300公里，先頭部隊距離新德里只有50公里，近到可以看到城內的尖塔，新德里人心惶惶，銀行還火燒鈔票；第二個則是，解放軍在1962年暴打印度，直接深入敵後300公里，差一點就打到恆河邊。

老譚指出，要破解兩大神級傳說，首先要了解解放軍究竟攻打到哪裡，他直接點名「泰茲普爾」這座城市，「泰茲普爾有一座機場，城市的南邊緊靠著布拉馬普特拉河，上游在中國境內，也就是著名的雅魯藏布江，城市的西北邊有座叫做邦迪拉的小鎮，看起來不起眼，可是印度軍隊失守之後，引爆了泰茲普爾的逃難潮。」

▲中印關係因邊境紛爭生變。（圖／路透社）

他分析，兩大神級傳說都與泰茲普爾有關，因為解放軍實際上只攻打到這座城市，後來卻以訛傳訛，被美化成進逼印度首都新德里。不過，即使只打到泰茲普爾，已經在當地民心造成不少影響，「為了不讓財物被帶走，當地銀行不僅燒鈔票，還用麻布袋將硬幣丟進湖泊。」

1962年的中印戰爭，最終是誰輸誰贏，雙方目前仍呈現各自表述的情況，對此，老譚也在節目中點出關鍵的原因，為何中印都堅持自己才是戰爭的勝利者。7月10日晚間8時整，《譚兵讀武》第10集帶您走進時光隧道，回到中印戰爭的現場，破解兩大神級傳說。



▲譚兵讀武節目內容結合軍事與歷史。（圖／翻攝譚兵讀武）