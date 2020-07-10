美批准182億對台軍售案　大陸官媒怒嗆：當提款機？

▲愛國者三型飛彈最大攔截距離可達70公里，高度則可達24公里。（圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）9日表示，國務院批准對台軍售「愛國者三型飛彈」飛彈重新認證的設備與技術，總金額約6.2億美元（約台幣182億元），這也是美方在5月之後，再次通過對台軍售案。消息一出馬上引起大陸官媒《環球時報》反彈，並刊文怒嗆，這是一個提款機的概念嗎？

繼美國國務院在今年5月批准1.8億美元（約台幣54億元）的對台軍售後，時隔不到兩個月，又於本月9日批準金額約6.2億美元（約台幣182億元）的對台軍售案，內容主要為軍售「愛國者三型飛彈」（Patriot Advanced Capability-3,PAC-3）飛彈重新認證的設備與技術，目前已經送交美國國會。

《環球時報》對此引述大陸網友留言指出，美國此行是在把台灣當提款機嗎？還是是以假賣知名，行繳保護費之實，勒索千遍也不厭倦。

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

我國國防部則在10日表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，這也是普政府迄今對台的第7次軍售充分展現對我國防安全的重視，並鞏固與美國安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平穩定，軍售有助於強化我國自我防禦能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

在美國5月的對台軍售之時，大陸外交部發言人趙立堅曾表示，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，也是國際社會的普遍共識，中方堅決反對美台軍事聯繫、美售台武器，堅決反對美與台商簽任何具有主權意涵的經貿協定。

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