　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美批准182億對台軍售案　大陸官媒怒嗆：當提款機？

請按讚支持ETtoday新聞雲

愛國者三型飛彈。（圖／記者陳明仁攝）

▲愛國者三型飛彈最大攔截距離可達70公里，高度則可達24公里。（圖／ETtoday資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）9日表示，國務院批准對台軍售「愛國者三型飛彈」飛彈重新認證的設備與技術，總金額約6.2億美元（約台幣182億元），這也是美方在5月之後，再次通過對台軍售案。消息一出馬上引起大陸官媒《環球時報》反彈，並刊文怒嗆，這是一個提款機的概念嗎？

繼美國國務院在今年5月批准1.8億美元（約台幣54億元）的對台軍售後，時隔不到兩個月，又於本月9日批準金額約6.2億美元（約台幣182億元）的對台軍售案，內容主要為軍售「愛國者三型飛彈」（Patriot Advanced Capability-3,PAC-3）飛彈重新認證的設備與技術，目前已經送交美國國會。

《環球時報》對此引述大陸網友留言指出，美國此行是在把台灣當提款機嗎？還是是以假賣知名，行繳保護費之實，勒索千遍也不厭倦。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

我國國防部則在10日表示，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，這也是普政府迄今對台的第7次軍售充分展現對我國防安全的重視，並鞏固與美國安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平穩定，軍售有助於強化我國自我防禦能力，國防部對美方軍售決定，表示感謝。

在美國5月的對台軍售之時，大陸外交部發言人趙立堅曾表示，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，也是國際社會的普遍共識，中方堅決反對美台軍事聯繫、美售台武器，堅決反對美與台商簽任何具有主權意涵的經貿協定。

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／發女警M字腿照！「穆川申」慘了　真警上門逮人
美批准182億對台軍售案　大陸官媒怒開嗆
同學「性霸凌30分鐘」…3歲女童血染內褲！　幼兒園補償方案讓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美批准182億對台軍售案　大陸官媒怒嗆：當提款機？

要價近6800億！美將售日本105架F-35　成亞洲最多閃電戰機國

譚兵讀武／解放軍險些插旗新德里？　破解1962中印戰爭神級傳說

快訊／美國務院通過第2波對台軍售　總額182億元

南韓KF-X戰機組裝照曝光　搭載國產雷達...原型機2021年問世

嚴德發反擊吳怡農：國軍始終秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」

美軍機逼近廣東海岸！陸軍事專家曝非「政治作秀」...並點出驚人真相

美艦經菲律賓入南海　智庫：東南亞國協重回美澳聯盟

渤海軍事演習還在進行　陸媒：釋放「武統台灣」超重要信號

快訊／美國飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭軍方擊落！　機上人員生死不明

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

美批准182億對台軍售案　大陸官媒怒嗆：當提款機？

要價近6800億！美將售日本105架F-35　成亞洲最多閃電戰機國

譚兵讀武／解放軍險些插旗新德里？　破解1962中印戰爭神級傳說

快訊／美國務院通過第2波對台軍售　總額182億元

南韓KF-X戰機組裝照曝光　搭載國產雷達...原型機2021年問世

嚴德發反擊吳怡農：國軍始終秉持「仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓」

美軍機逼近廣東海岸！陸軍事專家曝非「政治作秀」...並點出驚人真相

美艦經菲律賓入南海　智庫：東南亞國協重回美澳聯盟

渤海軍事演習還在進行　陸媒：釋放「武統台灣」超重要信號

快訊／美國飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭軍方擊落！　機上人員生死不明

土地開紅盤！富邦砸283憶進攻…南港辦公室單價百萬起跳

日職／柳田悠岐延長賽再見轟　史上第3次單日3場再見轟

「鄉民老婆」太威！　吳卓源開唱...門票3分鐘全被搶光

CBA／復賽第3階段重返青島　季後賽7月30日開打

LOEWE大象、氣球包新色更勸敗！秋冬男女裝「模糊性別」超驚艷

線上晨禱喵星人亂入超搶鏡！　13分鐘「佈道→吃播」萌翻網

不斷更新／樂天失誤張偉聖二壘打上三壘　5局統一3比3樂天

南山人壽6月淨利25.1億元！上半年賺226.7億元、年成長2%　EPS為1.64元

光點華山「最美麗執行長」當老師！學員狂點頭：這些學校都沒教

台劇神還原《太陽的後裔》經典綁鞋帶　張立昂宋芸樺撂韓文超狂

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

軍武熱門新聞

即／美國務院通過第2波對台軍售

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

美對台軍售　大陸官媒嗆：當提款機？

嚴德發：仗在哪裡打，部隊就在哪裡訓

搭載國產雷達！南韓KF-X戰機組裝照曝光

美軍機逼近廣東海岸！陸軍事專家點出真相

渤海軍事演習　釋武統台灣重要信號

譚兵讀武／破解1962中印戰爭神級傳說

美國媽媽泡英式茶　英國陸海空軍教泡茶

要價近6800億！美將售日本105架F-35

館長聲援吳怡農：國軍演習與實戰差太多

美艦經菲律賓入南海　智庫：ASEAN重回美澳聯盟

印尼進口美國8架MV-22魚鷹機！

印度空軍於中印邊境「夜間演習」

更多熱門

相關新聞

要價近6800億！美將售日本105架F-35

要價近6800億！美將售日本105架F-35

日本向美國購買105架F-35戰機以及相關設備，美方於9日批准這項要價230億美元（近新台幣6800億元）的合約，成為美國史上第二大筆軍售，僅次於2010年沙烏地阿拉伯的波音F-15SA戰機軍售案，當時總價為294億美元，而日本也成為亞洲擁有最多「閃電II」（Lightning II ）戰機的國家。

吳怡農揭穿國王的新衣？

吳怡農揭穿國王的新衣？

漢光「演習」還是「演戲」？

漢光「演習」還是「演戲」？

外交部：美軍售案是以行動履行對台安全承諾

外交部：美軍售案是以行動履行對台安全承諾

美批准軍售案　國防部回應了！

美批准軍售案　國防部回應了！

關鍵字：

軍售案美國國務院環球時報台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

台中4同事集資1200！爽中30億

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面