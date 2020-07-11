花蓮卜蜂撤照公文未如期發出　自救會kuso漫畫揚言要集結抗議

▲反卜蜂自救聯盟表示，議會臨時會最後一天到議會陳情，親自向縣長徐榛蔚討公文。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣府原訂在10日發布卜蜂撒照公文，但是反卜蜂自救聯盟一直等到7月10日下午5點，仍然沒收到花蓮縣政府的撤照公文。自救會同時發出聲明，認為縣府完全沒有把鄉親放在眼裡，文中提到「自救聯盟今天沒有收到撤照正式公文，一個理由就是「秘書長搞錯了」，自救會還表示，若在7月14日前未收到正式公文，將在17日議會臨時會最後一天到議會陳情，親自向縣長徐榛蔚討公文。自救會還kuso了一張漫畫，嘲諷意味濃厚。

▲自救會kuso漫畫，嘲諷意味濃厚。

聲明稿全文如下：

各位媒體先進大家好，我是花蓮反卜蜂自救聯盟發言人劉尉楷，關於卜蜂撤照公文一事，以下向各位報告。

6月24日花蓮縣長徐榛蔚親自到壽豐、鳳林、光復三鄉鎮宣布卜蜂撤照，當時花蓮反卜蜂自救聯盟認為口說無憑，必須有白紙黑字公文才能算數，但是徐縣長在還未傾聽民意前就中途離場，留下錯愕的鄉親。事後花蓮縣政府秘書長張逸華說：「會在7月10日縣議會臨時會前發布」鄉親決定「相信縣府一次」引頸盼望至今。

今天是張逸華秘書長承諾的期限，但很遺憾的，自救聯盟一直等到7月10日下午5點，仍然沒有收到花蓮縣政府的撤照公文。其實，在這段期間內，自救聯盟不斷透過臉書粉專向縣府「提醒」公文必須準時發送，但遲至昨（9）日，縣府仍未有任何人向聯盟接洽。

對於縣府撤照公文遲未發下，鄉親十分著急，紛紛向聯盟反映。反卜蜂聯盟鳳林自救會長張家蕙昨日親自打電話向縣府詢問，張逸華秘書長回電表示，公文已經定稿完成，但他記錯花蓮縣議會臨時會議時間，臨時會議是7月14日，縣府團隊目前在外縣市考察出差，來不及發文，在7月14日以前一定會發文。

所以自救聯盟今天沒有收到撤照正式公文，一個理由就是「秘書長搞錯了」，請問各位能接受嗎？聯盟幹部9日晚間線上開會討論，認為「完全不能接受縣府說法」堂堂縣府卻失信於民，完全沒把鄉親放在眼裡，就算我們痛心、憤慨，完全不能接受這樣推拖的說法，但是又能怎樣呢？

在這裡和各位記者報告，聯盟若在7月14日前未收到卜蜂撤照正式公文，將在7月17日議會臨時會最後一天到議會陳情，請所有支持花蓮縣民，支持卜蜂撤照的議員們和我們一起前進縣府，親自向縣長徐榛蔚討公文。

自救會表示，目前就依縣府秘書長所説的，是記錯了時間，那就等7月14日臨時會開議那天讓我們收到撤照公文，若7月14日前未收到卜蜂撤照正式公文，將在7月17日議會臨時會最後一天到議會陳情，親自向縣長徐榛蔚討公文。

►我沒有遲到，是時間遲到了！