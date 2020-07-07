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快訊／高議長補選登記截止！綠營3議員競爭　1人捲319槍擊案、另1人開車撞死人

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▲▼民進黨議員陳明澤。（圖／翻攝自Facebook／陳明澤粉絲專頁）

▲▼民進黨議員陳明澤。（圖／翻攝自Facebook／陳明澤粉絲專頁）

地方中心／高雄報導

高雄市議長將補選，日前民進黨秘書長林錫耀親自協商，黨內先進鄭光峰和黃明太居於黨內和諧願承讓，現在市議員陳明澤宣布要參選，陳明澤表示：「為了大高雄市政發展及未來市長配合，決心挑戰此重責大任」。所以目前為止民進黨高雄市議會黨團在7日下午5時截止，總計有張勝富議員、陳明澤議員、韓賜村議員三位登記，將進入協商機制。

「我準備應戰了」陳明澤是民進黨創黨黨員，連任5屆縣議員，也曾擔任高雄縣黨部主委，也曾代表民進黨角逐副議長選舉！陳明澤說：「現在是政黨政治也是議會政治，明澤在高雄縣市議會經過長達廿年歷練，也嫻熟議事規則，目前民進黨在高雄市議會雖不如國民黨人多，起步難，但個人一向秉持與人為善，不分派系以高雄市民為重，有信心希望為民進黨開拓新局並輔助未來市長陳其邁，議會做他的後盾，以替高雄市民爭取最大建設及發展」！

不過2016年的時候，高雄市議員陳明澤把競選總部後方鐵皮屋出租，結果被警方破獲為賭場，在2019年的時候，橋頭地方法院將陳明澤依照利聚眾賭博罪，處有期徒刑4個月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，緩刑貳年，並應向公庫支付新臺幣拾萬元。而且他聚眾賭博的地方是在競選總部後方的鐵皮屋，這裡被認為陳明澤跟319槍擊案有密切關係。

當時前總統陳水扁車隊遊行到高雄湖內，就是在他的住家休息、用餐，之後出發到台南而遇上槍擊，因此有藍營質疑這段時間在做傷口，讓陳明澤一夕爆紅，當時前總統休息的地方是否變成賭場，陳明澤當時否認，但是最後檢察官將他涉嫌賭博10萬元交保，最後橋頭地方法院將他判刑。

▲高雄市議長補選民進黨內登記人選共3人 。（圖／地方中心攝）

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