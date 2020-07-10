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高雄市長補選候選人資格均過關　確定「藍綠白之戰」15日號次抽籤

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▲▼高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高雄市長補選候選人，由左至右分別為，吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者李佩弦／台北報導

中選會10日表示，高雄市長補選登記參選的陳其邁、李眉蓁、吳益政等3人，皆符合候選人資格，將於15日辦理候選人的姓名號次抽籤。

高雄市長補選共有3位登記參選，其中有民進黨籍的陳其邁、國民黨籍的李眉蓁，以及民眾黨籍的吳益政。

中選會今天指出，登記參選高雄市長補選的候選人共有陳其邁、李眉蓁、吳益政等3人，而候選人資格經中選會審定結果，均符合規定，也將由高雄市選舉委員會於15日辦理候選人姓名號次抽籤。

中選會也提到，此次市長補選當選人的任期，到高雄市第3屆市長任期屆滿為止。
 

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