影／慟失3大政治明星！韓國市長下場淒慘...「性騷女職員」以死謝罪

▲首爾市長朴元淳、前忠清南道知事安熙正、前釜山市長吳巨敦接連身陷性醜聞。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市長朴元淳（박원순）疑因身陷性騷女秘書醜聞，9日選擇輕生，失聯7小時後於隔日凌晨在山區被尋獲，引發朝野譁然；然而這是文在寅總統任期內，繼忠清南道前知事安熙正（안희정）被爆性侵女秘書、釜山市長吳巨敦（오거든）記者會坦承性騷女公務員辭職後，第三起地方行政首長身陷性醜聞「Me too」風波，距離吳巨敦辭職僅間隔近3個月！

其中，朴元淳與安熙正的性醜聞爆發前，在執政黨「共同民主黨」內的人氣與聲望都頗高，2017年前總統朴槿惠遭罷免後，皆一度表態有意與文在寅角逐黨內初選；安熙正因性侵女秘書入獄服刑後，政治生涯畫下休止符，除了前國務總理李洛淵（이낙연）外，朴元淳同樣被視為文在寅卸任後可能的接班人選。如今，安熙正與朴元淳皆連因性醜聞而入獄、輕生，不禁令外界質疑執政黨的螺絲是否早以鬆懈。

▲曾參與黨內初選的安熙正，2017年全力輔佐文在寅選總統，一度被認為是文的接班人。（圖／達志影像）

首先，忠清南道知事安熙正原欲取得2018年地方選舉連任機會，然而當年南韓全國正值「Me too」風暴，選前慘遭女秘書爆料性侵，不僅被蓋上「權力型性侵犯」的烙印，政治生涯也因黨籍被開除而畫下休止符，喪失下屆總統參選人資格，儘管因一審宣判無罪曾迎來短暫的希望，卻在去年9月被大法院宣判3年6個月徒刑。

而前釜山市長吳巨敦則於今年4月23日上午召開記者會，坦承與女公務員在5分鐘的面談過程中有不必要的肢體接觸，共同民主黨直到事發前仍未掌握相關動態。不過事後卻有媒體爆料，吳巨敦的性騷擾案發生在國會議員選舉（4月15日）之前，受害人與市府早在4月初就開始針對市長辭職一事進行談判，直到共同民主黨勝選後，性騷擾案才在吳巨敦召開記者會下登上媒體版面，令外界質疑黨內根本早在事發前就知情。

另外，安熙正7月5日暫時獲准出獄料理母親喪事，文在寅以大韓民國總統的名義致贈花環哀悼，引起女權團體、性平學者不滿，認為根本選擇遺忘受害人的痛苦，有意以黨、國的政治力量包庇性侵慣犯。

▲首爾市廳前設置焚香所，開放民眾至現場悼念朴元淳。（圖／達志影像／美聯社）

朴元淳死後，遺體暫時安置在首爾大學醫院，並設置靈堂市府將首度以「市葬」的規格舉行為期5天的喪禮，並同意在首爾市廳前設置焚香所，開放民眾前往悼念。首爾市長與釜山市長補選皆預定在明年4月舉行，目前由副市長徐正協（서정협）代理首爾政務。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



►遺言曝光！朴元淳「我好累，抱歉」...致電總理「絕望」口吻取消飯局



►朴元淳書房留下最後遺言：對所有人都很抱歉「請將我火葬」

►熱銷50年！契爾氏金盞花植物精華化妝水500ml超低價