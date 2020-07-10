屏東崁頂鄉長補選11日投票　檢警嚴查賄選防暴力

▲屏東檢警在崁頂鄉北極殿舉行查賄選防制暴力座談會，全力查緝賄選決心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉長補選，有廖國富、郭振堂、曾輝地登記參選，明11日投票，競爭激烈，轄區的屏東檢警在該鄉信仰中心北極宮舉行查賄制暴座談會，凸顯檢緝賄選打擊暴力決心，籲請選民踴躍檢舉賄選，有獎金可拿。

▲▼宣誓查賄選決心。

崁頂鄉前鄉長林光華因案被判決當選無效，依規定進行福選 ，有曾輝地、郭振堂、廖國富3人登記，他們雖都標榜無黨籍，但都打出主席牌，曾輝地說，今年初擔任小英後援會會長，郭振堂的競選總部幟掛著蔡英文總統合照榜黨籍，廖國富則是民眾黨主席柯文哲南下站台助講，選情激烈。

屏東檢警為確保崁頂鄉長補選公平、淨化選風，不受金錢、暴力等不法手段影響，屏東地檢署主任檢察官李怡增率同多位檢察官及轄區的東港警分局警昨天 在崁頂鄉北極殿社區活動中心舉辦查賄制暴選舉座談會，展現查緝賄選暴力決心。



李怡增主任檢察官分別針對、現金買票、假訊息、暴力介入選舉等影響選舉態樣做說明，呼籲民眾勇於檢舉、拒絕賄選，大家要一起共同開創廉潔、清明、乾淨的選舉環境，法務部制訂鼓勵檢舉賄選要點規定，查獲候選人賄選者，檢舉獎金最少50萬元，來徹底淨化選風，讓各候選人能夠公平競爭。



東港警分局長謝政憲籲請選民，發現賄選，可撥打檢舉專線110、或（08）8322293、email:t63376@ptpolice.gov.tw，藉由警民合作，逹成反賄選工作，建立優質、乾淨的選舉文化。

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