批陳其邁一遇問題轉分機　吳益政狂酸：你罵韓總機，現在變陳總機了

▲民眾黨高雄市長補選參選人吳益政 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政及競選團隊，7月10至12日以「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動，來貼近傾聽民眾的聲音，第一天就從茄萣賜福宮開始，會前吳益政也直嗆陳其邁：「現在問他稅金空污產業的問題，都叫分機耶，變成陳總機了，他沒再回也不會回，都轉給分機，你再罵韓總機，你現在不是陳總機嗎？」





▲吳益政一連三天參加「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動 。（圖／記者洪正達攝）

民眾黨高雄市長補選參選人吳益政10日至12日將舉辦一連3天「益起騎」單騎車活動，從北高雄茄萣沿海一帶出發，將騎經高雄沿海、農業與工業地帶，吳益政表示，騎腳踏車更貼近空氣、環境、路平，體驗更深。

會前，媒體問陳其邁，資深媒體人趙少康認為陳其邁一定會當選，吳益政怎麼看或是會拿出什麼策略？他認為，此次投票率不會太高，但民進黨及國民黨沒有更新倡議或更新價值，找不到方向，他在高雄這麼久知道該怎麼做，目前就是要趕快打開知名度。

而吳益政也將箭指向陳其邁：「上次他好像也是躺著選，但高雄是叛逆城市，找到力量一下就翻轉，但再這樣下去在20年都一樣，大家找不到路，自己想辦法，不要欠什麼就要中央補助，百姓繳稅金結果什麼都沒有，中央是誰啊，中央也是我們一票票選出來的，不要不是自己的黨要什麼沒什麼，稅金是大家的，你是大家選出來總統，是要照應每個市民，這次就是帶著高雄人憤怒不公平向體制重新挑戰，他就像你說的躺著選我也沒差，反正一定過關的，現在問他稅金空污產業的問題，都叫分機耶，變成陳總機了，他沒再回也不會回，都轉給分機，你再罵韓總機，你現在不是陳總機嗎？」