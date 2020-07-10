「高雄市民就是家人」　陳其邁拜票襯衫「濕一大片」網心疼

▲陳其邁10日市場拜票走到汗流浹背，相當認真 。（圖／翻攝自陳其邁Facebook）



實習記者李佩弦／台北報導

距離高雄市長補選日子越來越靠近，藍綠白營候選人都鎖定市場積極搶票並穩住票源，勤走基層，民進黨候選人陳其邁10日選擇來到鳳山工協市場，一早就收到市民們滿滿的祝福，對於自己選戰行程規劃，他表示，就是勤走基層，上山下海、天涯海角，先走過一輪！

陳其邁10日於臉書上表示，自己一踏入市場，就感受到市民們滿滿的心意，「一顆鳳梨、兩顆鳳梨、三顆鳳梨，還沒掃完市場，就收到好多粽子、鳳梨。」他也曾在政論節目中提到，這次的行程規劃都是由競選總部規畫，不論是下鄉勤跑基層，還是關心青年就業，都會拚命的往前跑，跑到倒下為止。

▼陳其邁10日到市場拜票 。（圖／翻攝自陳其邁Facebook）



陳其邁認為，高雄市民就是家人，「我們都在這座城市，在這裡禍福與共、生死相依。」他於2005年擔任代理市長時，也解決一些眷村市場的問題，原本三不管地帶的市場及馬路，都一視同仁的對待。在這座城市裡，就是不分藍綠，對高雄市民都是一樣照顧。

▲陳其邁10日拜票相當認真，背濕一大片 。（圖／翻攝自陳其邁Facebook）



陳其邁也於臉書上傳多張掃街照片，只見他穿著藍色襯衫，因為天氣炎熱，導致他汗流浹背，引起許多粉絲不捨和擔憂，紛紛留言加油打氣。

網友們表示，「邁邁真的很認真」、「天氣非常炎熱，真的辛苦你了」、「應該腰酸背痛了吧？加油加油！」、「襯衫都濕了，邁邁和團隊們記得多喝水」、「看到您背後都全濕了！您又很恭敬的90度彎腰在跟市民拜票！看了都很不忍心」、「在外面奔波要注意不要中暑了」。

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