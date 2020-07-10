陳其邁談到補選數度哽咽　李眉蓁：該哭的是民調上不來的我！

▲陳其邁及李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁8日在政論節目《新聞面對面》談到補選，一度哽咽表示「我會拚命往前跑，跑到我倒下為止，我一定會讓高雄更好」。對此，國民黨市長補選參選人李眉蓁10日則酸：「高雄是快樂的城市，不是這樣哭哭啼啼，高雄這幾年來選舉這麼多次，該哭的是高雄市民，還有我吧，民調上不來的我。」

對於外界認為贏面大，何必勤跑基層，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁於政論節目上提到，到行政院服務一年多，拚經濟忙防疫，很長一段時間不太會選舉，因此，這次交由競選總部規劃，自己下鄉勤跑基層，產業、青年就業，以及高雄的重大建設是他的目標，「我也許只有這一次機會，我會拚命往前跑，跑到我倒下為止，我一定要讓高雄更好」，講話語帶哽咽。

▲國民黨市長補選參選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

談到對於陳其邁談補選哽咽的感覺？國民黨市長補選參選人李眉蓁10日則酸：「高雄是快樂的城市，不是這樣哭哭啼啼，他哽咽，我覺得高雄這幾年來選舉這麼多次，該哭的是高雄市民，還有我吧，民調上不來的我，我們應該哭，而不是這樣悲情城市，我們高雄應該是快樂的城市，而且他們都已鋪好紅地毯準備要進入市府，我不覺得這有什麼好哭的，該哭的應該是高雄市民跟我。」

▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，陳其邁則回應：「國民黨從2018年到現在，一開始就說敗選者聯盟，現在又酸言酸語，我是很感謝他們的批評，都讓我不斷反省檢討，讓自己能夠更努力，更用功，成為一個最能夠照顧市民的市長。」

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