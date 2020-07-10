談「林昶佐不回黨內」意外自曝失戀　時力正妹議員：我就是被甩了

記者黃翊婷／綜合報導

去年選擇退黨的無黨籍立委林昶佐被爆出將重返時代力量，9日他出面否認並回應，不想再回到那種環境；隨後時代力量秘書長陳志明也表示會對放話的有心人士進行譴責。時代力量議員林穎孟同日晚間在臉書開設直播並表示，林昶佐在外面過得很快活，「當無黨籍立委超開心的，每天都笑口常開。」

▲林穎孟曾與台北市議員苗博雅交往，走出情傷後再認愛辦公室執行長Carlos。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟）

談到林昶佐是否會重返時代力量，林穎孟連說兩次「他不會回黨內的」，因為她看過林身心俱疲的樣子，當事人也沒有這個想法，所以去年林退黨的時候，她真的很傷心，沒想到現在傳出這樣的不實消息，「請問到底有人真的去求證過嗎？」

打開話匣子的林穎孟談起過去與林昶佐相處的經驗，大讚對方現在過得很開心，「比方說我跟他說我失戀了，他就說沒關係，再去找下一個就好了，他很樂天。」沒想到引起觀看直播的網友們興趣，紛紛留言追問失戀的事。

▲林昶佐否認重返時代力量。（圖／記者屠惠剛攝）

「失戀是另外一個故事，就是唉，我很想要繼續下去，但沒辦法，我就是被甩了嘛。」林穎孟坦言，本來也想說要來結婚生小孩，但對方不想，如今就是出家的狀態，希望大家不要太熱情，會嚇到她，目前需要好好休養生息，反省一下人生以及私人關係，「想一下感情狀態到底該何去何從。」

對於失戀的事情林穎孟沒有多談，簡短回應提問後又把聊天內容拉回時代力量爆出有大量人頭黨員申請入黨的爭議上，她無奈表示，雖然黨部有發表聲明譴責，但傷害已經造成，「就算找親朋好友來入黨，有什麼問題呢？」