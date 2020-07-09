反送中到港版國安法　柯文哲評：台灣人看香港心驚膽顫

▲柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

對於港版國安法通過，民眾黨主席、台北市長柯文哲9日晚間在《十點上新聞》節目專訪中表示，台灣人從反送中開始一路關注香港，看到心驚膽顫，現在不只反共，已經到反中的情緒，這無可諱言。

柯文哲表示，1997年香港回歸，當時北京政府、中共前領導人鄧小平出來保證「馬照跑、舞照跳」，50年不變，港人治港、高度自治，但是從反送中運動，一直到現在港版國安法很清楚，「一切都沒有了」。

對台灣最大的影響是什麼？柯文哲指出，因為香港是台灣的鄰居，又是很接近，所以發生在香港的事，台灣人會蠻關心的，所以為什麼2020小英會大勝，很大的理由就是，從反送中開始，因為從台灣人在看香港，看到心驚膽顫，不只反共，已經到反中的情緒，這無可諱言。

「不是訂一個法令，就可以解決你的問題，這個是北京政府要去思考的。」柯文哲說，你以前承諾一大堆，結果沒一樣兌現的，可想見港版國安法是不受港人的歡迎，而且連帶造成台灣人高度疑慮，激發整個台灣人反中情緒，「我倒覺得北京政府，真的要去思考說，你怎麼把自己搞成這個樣子。」

「我只是告訴他說，你要認清你的問題。」柯文哲說，其實習近平幹的事，2000年前秦始皇就幹過了，「秦始皇也幻想，他會長生不老，不會嘛」，所以有任期制也好辦，若沒有任期制，所有人都想說發動政變把你幹掉，所以任期制有時候反而讓政治比較穩定，你不要以為（無任期）權力可以一把抓，「權力一把抓更慘」。

至於想要對習近平說什麼？柯文哲表示，民主自由是台灣政治的核心價值，要知道台灣人很不容易才得到這個，所以台灣人會珍惜它，更重要的是台灣人會想要保有它，所以你要知道台灣的現況，香港也不是你想怎樣就怎樣，特別是政治跟經濟的落差，現況不太可能長期維持。

柯文哲說，中國終究還是要面對，當經濟發展到一個程度，人民對於民主自由渴望的時候，怎麼應對這個問題，要去思考，「民主自由還是人類內心的渴望，這還是沒辦法」。