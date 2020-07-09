　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反送中到港版國安法　柯文哲評：台灣人看香港心驚膽顫

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席「台北疫情後經濟轉型論壇」，聯訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

對於港版國安法通過，民眾黨主席、台北市長柯文哲9日晚間在《十點上新聞》節目專訪中表示，台灣人從反送中開始一路關注香港，看到心驚膽顫，現在不只反共，已經到反中的情緒，這無可諱言。

柯文哲表示，1997年香港回歸，當時北京政府、中共前領導人鄧小平出來保證「馬照跑、舞照跳」，50年不變，港人治港、高度自治，但是從反送中運動，一直到現在港版國安法很清楚，「一切都沒有了」。

對台灣最大的影響是什麼？柯文哲指出，因為香港是台灣的鄰居，又是很接近，所以發生在香港的事，台灣人會蠻關心的，所以為什麼2020小英會大勝，很大的理由就是，從反送中開始，因為從台灣人在看香港，看到心驚膽顫，不只反共，已經到反中的情緒，這無可諱言。

「不是訂一個法令，就可以解決你的問題，這個是北京政府要去思考的。」柯文哲說，你以前承諾一大堆，結果沒一樣兌現的，可想見港版國安法是不受港人的歡迎，而且連帶造成台灣人高度疑慮，激發整個台灣人反中情緒，「我倒覺得北京政府，真的要去思考說，你怎麼把自己搞成這個樣子。」

「我只是告訴他說，你要認清你的問題。」柯文哲說，其實習近平幹的事，2000年前秦始皇就幹過了，「秦始皇也幻想，他會長生不老，不會嘛」，所以有任期制也好辦，若沒有任期制，所有人都想說發動政變把你幹掉，所以任期制有時候反而讓政治比較穩定，你不要以為（無任期）權力可以一把抓，「權力一把抓更慘」。

至於想要對習近平說什麼？柯文哲表示，民主自由是台灣政治的核心價值，要知道台灣人很不容易才得到這個，所以台灣人會珍惜它，更重要的是台灣人會想要保有它，所以你要知道台灣的現況，香港也不是你想怎樣就怎樣，特別是政治跟經濟的落差，現況不太可能長期維持。

柯文哲說，中國終究還是要面對，當經濟發展到一個程度，人民對於民主自由渴望的時候，怎麼應對這個問題，要去思考，「民主自由還是人類內心的渴望，這還是沒辦法」。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
南韓首爾市長朴元淳已被尋獲　韓聯社：確認找到遺體
飲料當水喝！小六弟「全身扭動」下秒尿出血　媽急送醫結果傻了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三名「破萬」神人軌跡曝！持北捷1280月票「上上下下近千次」　每小時搭3次

反送中到港版國安法　柯文哲評：台灣人看香港心驚膽顫

讚陳時中給人安全感　柯文哲：健保一加錢馬上就倒了

不滿遭抹紅　柯文哲：拜託！我們叫「台灣」民眾黨

參選2024總統？　柯文哲回應了！「我還是照這樣準備」

雙城論壇視訊軟體卡關？柯文哲：我方不用華為、對岸不要Google

要還許崑源一個清白！遺孀10日提告梁文傑、王浩宇7人

嚴德發視導三軍聯合反登陸預演　率全體為2名殉職陸戰隊士兵默哀

婦聯會勝！未轉型政黨遭廢止立案　法院裁定「停止執行」

陳其邁青年發言人轟李眉蓁「不敢批評香港國安法」：是在畏縮什麼？

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

用餐90分鐘她占位4小時到打烊　大媽狂點海鮮牛肉還吃霸王餐！

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

三名「破萬」神人軌跡曝！持北捷1280月票「上上下下近千次」　每小時搭3次

反送中到港版國安法　柯文哲評：台灣人看香港心驚膽顫

讚陳時中給人安全感　柯文哲：健保一加錢馬上就倒了

不滿遭抹紅　柯文哲：拜託！我們叫「台灣」民眾黨

參選2024總統？　柯文哲回應了！「我還是照這樣準備」

雙城論壇視訊軟體卡關？柯文哲：我方不用華為、對岸不要Google

要還許崑源一個清白！遺孀10日提告梁文傑、王浩宇7人

嚴德發視導三軍聯合反登陸預演　率全體為2名殉職陸戰隊士兵默哀

婦聯會勝！未轉型政黨遭廢止立案　法院裁定「停止執行」

陳其邁青年發言人轟李眉蓁「不敢批評香港國安法」：是在畏縮什麼？

搜救犬深山尋獲！朴元淳失聯7小時身亡　知情議員曝內幕：他自尊心很強

外送餐vs.店內吃「金額差超大」！點餐後總價讓他秒放棄　網友曝內幕

連續吃1個月消夜有什麼後果？　Angelababy曝光「驚人雙下巴」：還敢吃嗎

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華「直男標準答案」笑翻林志穎

BLACKPINK超狂背景遭起底！4位都是富家千金　大姊Jisoo還是皇族後裔　

中職／勝場保證萊福力全力搶勝　可是索沙最會投兄弟

三名「破萬」神人軌跡曝！持北捷1280月票「上上下下近千次」　每小時搭3次

政治熱門新聞

2024總統　柯：選贏的機會很低

還許崑源一個清白！遺孀告梁文傑、王浩宇7人

北捷1280月票「破萬」神人軌跡曝

7公車司機狂刷1280　北市重罰9萬

柯文哲：台灣人看香港心驚膽顫

柯：陳時中健保一加錢馬上就倒了

不滿遭抹紅　柯：我們叫「台灣」民眾黨

獨／1280刷破萬！公車司機盜刷5萬多

雙城論壇視訊　柯：不知用什麼軟體

婦聯會未轉型政黨遭廢止立案　法院裁定出爐

嚴德率國軍為殉職陸戰隊士兵默哀

陳其邁青年發言人轟李眉蓁「不敢批評香港國安法」：是在畏縮什麼？

補「文」隊連署罷免　黃文益：是被當出氣筒

黃寶慧憶獨家專訪朴元淳：他曾是南韓總統呼聲最高的政壇之星

更多熱門

相關新聞

雙城論壇視訊　柯：不知用什麼軟體

雙城論壇視訊　柯：不知用什麼軟體

台北上海雙城論壇暫定於22日舉辦。台北市長柯文哲9日在《十點不一樣》專訪中指出，將以視訊會議方式進行，不過他說後面的談判還多得狠，「我們不可以用華為，它不想用Google，這個就有得談了」，他不曉得通訊軟體要用哪一個。

拼選戰！柯文哲12日現身力挺吳益政

拼選戰！柯文哲12日現身力挺吳益政

雙城論壇22日登場　柯文哲明宣布

雙城論壇22日登場　柯文哲明宣布

王世堅轟大巨蛋「不平等條約」

王世堅轟大巨蛋「不平等條約」

獨／1280刷破萬！公車司機盜刷5萬多

獨／1280刷破萬！公車司機盜刷5萬多

關鍵字：

柯文哲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

快訊／哈薩克「不明肺炎」已1772人死

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

台中4同事集資1200！爽中30億

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

陳建州道歉「真的是時候了」！

為了趕去唱KTV！　男摺疊刀狂刺殺死2人...今被「執行死刑」

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

每天把飲料當水喝！小六弟「全身扭動」尿出血　送醫結果傻了

接遺體回殯儀館！老員工竟性侵女屍

首爾市長遭控性騷擾秘書！警方證實了

45年前板橋水庫潰壩「屍體多到埋不了」

羅蘭宣布「關閉牛郎店」

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面