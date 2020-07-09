祭品文來了！卓冠廷賭林昶佐重返時力請1萬片雞排　本尊親回應「太少了」

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

有媒體9日報導，據時代力量人士分析，「舊愛總是最美」，無黨籍立委林昶佐有意重返時代力量。對此，前台中市新聞局長卓冠廷在臉書表示「不可能」，並宣稱如果這件事成真，他就請網友吃一萬片雞排，想不到此文發布不久，林昶佐就親自留言回應「太少了」。

時代力量組織部自5月下旬起陸續收到突然性大量入黨申請，經分析查對候，發現大量人頭黨員申請入黨，推估與明年的決策委員改選有關；而有時力人士分析，舊愛總是最美，林昶佐退黨後少了政黨奧援，加上與民進黨談判籌碼大減，都是讓林昶佐思考要佈局重返時力的動機。

卓冠廷因妻子洪慈庸曾和林昶佐同為時立黨員，與對方保持好交情，就對此報導表示，「這是什麼腦補放話？這種不可能發生事是在幹嘛？」如果林昶佐回時力，他要請網友吃一萬片雞排。

▲針對林昶佐重返時力傳言，卓冠廷9日在臉書發祭品文，引來本人親自回應。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

沒想到林昶佐不久就留言，「一萬塊雞排太少了，五萬塊都不嫌多，十萬塊雞排好了？反正也吃不到」。卓冠廷事後回應，「謝謝昶佐哥哥替我省下50萬」。

而有網友看到林昶佐的留言後表示，「林昶佐寧賭十萬份雞排也不願回時力」、「ㄟ這樣 爆雷就沒得賭了」、「 相信你已經做出正確的選擇，就不會重蹈覆轍，走回頭路了」。

其實，林昶佐對於重返時力的傳言，9日中午已在臉書坦言，確實有時力朋友邀請他回去，但都回絕了，且他以前還在時代力量的時候，就對黨內放話文化感到灰心，沒想到這種文化到現在都沒變。「我相信任何退出時代力量的人都不會想回到那種環境。時代力量除了搞鬥爭以外，應該花更多時間來確立政黨的路線，長期發展穩健策略。」