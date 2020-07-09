參選2024總統？　柯文哲回應了！「我還是照這樣準備」

▲柯文哲。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

對於2024總統選舉，台北市長柯文哲在9日播出的專訪《十點不一樣》中指出，「我還是照這樣準備」，但他認為，以現階段來看，選贏的機會很低，「行就行，不行就算了，何必那麼在意」。

主持人陳雅琳詢問，朝選總統的方向在計劃？柯文說，他認為還是可以真的達到老子講，生而不有、為而不恃、功成而弗居，你生下這個東西，不是要佔為己有，做的不一定要依靠它，有功也不一定要居功，「所以我還是照這樣準備」。

至於行或不行？柯文哲指出，2018年他就發現，他估計過藍綠，他們動員能力可以到4%，所以除非你一開始，就民調領先8%你知道，不然這邊拉4%，那邊拉4%，你就就掉下去，「所以你要是問我現階段，選了贏的機會很低」，因為你看贏8%很困難，而且在過程當中，它每天這樣，所有的媒體這樣打，不容易啦，然後最後政黨動員，而且我又不太喜歡，跟人家一樣那種選舉方式。

柯文哲說，其實從小英自己的選舉、還有韓國瑜，就證明說台灣已經開始進入極端政治的時代，「我現在心情上都很輕鬆，我每天都正常工作，我每天準時搭公車出發，7點半在台北市政府準時開工，就做我自己想做的話事，就這樣做，時間到，行就行，不行就算了，何必那麼在意」。

對於大巨蛋案，柯文哲強調，他是來善後的，盡量做不能讓每個人滿意，就是憑我們的良心，按部就班，他每次跟我們公務員講說，就是抱著善後的態度，該怎麼做就怎麼做。