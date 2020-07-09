傳林昶佐動員人頭黨員插手黨務　時力否認：譴責有心人士放話行為

▲無黨籍立委林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量日前查獲大量人頭黨員申請入黨，黨內推估與明年的決策委員改選有關，有黨內人士分析，背後的藏鏡人可能為去年選擇退黨的無黨籍林昶佐，更直言林昶佐有意重回時代力量。對此，時代力量秘書長陳志明9日表示，目前全案仍在調查當中，也已安排相關單位前來中央會談，同時也譴責有心人士利用此案件之放話行為，盼有心人士自我約束。

時代力量組織部自5月下旬開始，陸續收到突然性大量入黨申請，網路資料分析及電話查對資料後，發現大量異常申請案件，為維護現有黨員權益，暫停受理入黨申請及黨員入黨審理。

有關人頭黨員案，9日傳出無論參與者或涉及的地方黨部，皆與林昶佐有關係密切，線索會說話，一切皆指向背後藏鏡人最可能是林昶佐。此外，黨內人士也分析，舊愛總是最美，林昶佐退黨後少了政黨奧援，加上與民進黨談判籌碼大減，都是讓林昶佐思考要佈局重返時力的動機。

對此，陳志明9日午間表示，目前全案仍在調查當中，也已安排相關單位前來中央會談，協助中央釐清相關案情。他強調，目前案件尚在調查中，更未有黨內人員聯合黨外勢力之結論，此案待有調查結果出爐後，會再完整公開說明。

陳志明也表示，時代力量公開譴責有心人士利用此案件之放話行為，在事實真相尚未完全釐清之前，任何補捕風捉影的揣測與放話，都無益於真相的揭露，盼有心人士自我約束。

時代力量黨決策委員每兩年改選一次，時力預計在明年初進行改選出15位決策委員、3位候補決策委員，並於2月上任後互選黨主席。據了解，會有大量人頭黨員申請入黨的情形發生，可能與明年決策委員的選舉有關，因為決策委員是由黨員投票產生，而黨員年資至少要半年。

根據時代力量黨章規定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理時力事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會委員因故人數少於10人時，應舉行補選。

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