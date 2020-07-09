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不滿遭抹紅　柯文哲：拜託！我們叫「台灣」民眾黨

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▲台北市長柯文哲召開大巨蛋記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲9日在節目《十點上新聞》專訪中指出，「我們叫台灣民眾黨，國民黨也不敢叫台灣國民黨，民進黨也沒有叫台灣民進黨，我們還叫台灣民眾黨！ 拜託！」

墨綠出身的柯文哲，屢遭質疑親中，柯文哲在訪談中自嘲自己被批紅心芭樂、叉燒包。不過，柯文哲認為，其實現在哪有什麼兩岸關係，只有中美架構，中美對抗架構之下台灣問題，大家都很清楚，現階段台灣不可能獨立，也不可能統一，因為這是美國有它的底線，中國有它的底線。

柯文哲說，「我所作所為跟小英的做法，其實也差不多」，其實誰來當都在那個框架裡面，跑不了太遠，「只是說我很不爽，就是說民進黨老是抹紅我」、「拜託 我跟小英做的有什麼不一樣，都差不多」。

主持人陳雅琳追問，所以你不承認紅心芭樂，你還是綠的就對了？柯文哲強調，「我們叫台灣民眾黨，你看我們直接把台灣，兩個字放在黨名裡面」，以台灣為主，以台灣為名、以民眾為本，「我們叫台灣民眾黨，國民黨也不敢叫台灣國民黨，民進黨也沒有叫台灣民進黨，我們還叫台灣民眾黨！ 拜託！」

陳雅琳指出，中共三不五時就共機繞台，這些事情很挑釁。柯文哲認為，其實這個也不是說在針對台灣人，就是美國跟中國...短期內沒有辦法解決，其實美中貿易戰是表面，後面是規格戰，所以為什麼5G第一個被拿出來討論，其實更深層是霸權戰，「誰才是老大」，真正是在決定科技戰，決定誰是規格的決定者，誰真正才是霸權。

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