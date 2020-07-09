　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林昶佐否認重返時代力量　「誰都不想回到那種環境」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院開放國會行動方案聯盟啟動記者會 游錫堃 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

有媒體9日報導，有時力人士分析，舊愛最美、立委林昶佐有意重返時代力量等。對此，林昶佐9日中午回應，確實有時力朋友邀請他回去，但都回絕了，且自己對於黨內放話文化感到灰心，「相信任何退出時代力量的人都不會想回到那種環境。」盼時力除了搞鬥爭外，多花一點時間確立政黨路線。

林昶佐9日被媒體報導，有意要重返時代力量。對此，林昶佐於臉書上發出4點回應，第一，過去幾個月來，的確有時代力量內部不同系統的朋友來邀請他回去，但他都清楚表達「沒有意願重返時代力量。」而他與留在時代力量的朋友們保持友誼的聯繫與公共政策上的互動，但對於黨務的事情沒有意願參與，不可能當藏鏡人去指導與介入。

林昶佐表示，第二，他以前還在時代力量的時候，就對黨內放話文化感到灰心，沒想到這種文化到現在都沒變。「我相信任何退出時代力量的人都不會想回到那種環境。時代力量除了搞鬥爭以外，應該花更多時間來確立政黨的路線，長期發展穩健策略。」

林昶佐提到，第三，退出時代力量後，雖然缺少政黨的資源，但目前在立法院推動關注的議題，反而比過去更有進展。例如籌組「開放國會行動方案聯盟」推動國會的改革與透明，組成「友港連線」與「西藏連線」串連國際社會，都獲得立法院跨黨各黨團的支持與參與，很珍惜現在的崗位與角色，並繼續努力。

最後，林昶佐說，第四，「我以為任誰都看得出來我退出時代力量之後找回自由，以及腹肌？」

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
大一生騎車自撞癱瘓　家長喊「爛路」國賠4284萬…判免賠原因
兩女火車座位上交纏！　他目睹抬腳一幕秒反胃
快訊／一群高職生烏來戲水　1人溺水命危！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳林昶佐動員人頭黨員插手黨務　時力否認：譴責有心人士放話行為

政見校園裝冷氣挨批　陳其邁酸李眉蓁邏輯有問題：你才是「韓國瑜2.0」

三軍反登陸實彈操練預演「台中甲南海灘」登場！各式砲彈齊發場面震撼

昔日任國統會委員卻加入民進黨　吳新興：反共理念從未改變

3大特勤隊聯手反特攻　漢光新增模擬「正副總統遭劫持」狀況

謝龍介坦言李眉蓁選情「冰天雪地」　估陳其邁得票數不會超過74萬

林昶佐否認重返時代力量　「誰都不想回到那種環境」

快訊／柯文哲「捍衛名譽」戰開打：已向檢察官要求跟葛特曼對質

快訊／蘇格蘭也解禁　台灣人7月10日起入境免隔離14天

馬英九再嗆蔡英文：執政打小孩！還罵鄰居是惡霸

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

王嘉爾「紳士手」讓李沁撕掉名牌　找線索辦案..自黑：話說不清楚

胡瓜差點當吳心緹「爸」！　暖心喊話小禎.兒子：他愛的我都愛

不敢了！保母戴人臉面具嚇阿金　反被教訓1分鐘「魔音慘叫」求饒

《不說謊戀人》老闆告白助理「親了再說」　辛雲來戀愛開竅..辦公室狂親梁潔

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

傳林昶佐動員人頭黨員插手黨務　時力否認：譴責有心人士放話行為

政見校園裝冷氣挨批　陳其邁酸李眉蓁邏輯有問題：你才是「韓國瑜2.0」

三軍反登陸實彈操練預演「台中甲南海灘」登場！各式砲彈齊發場面震撼

昔日任國統會委員卻加入民進黨　吳新興：反共理念從未改變

3大特勤隊聯手反特攻　漢光新增模擬「正副總統遭劫持」狀況

謝龍介坦言李眉蓁選情「冰天雪地」　估陳其邁得票數不會超過74萬

林昶佐否認重返時代力量　「誰都不想回到那種環境」

快訊／柯文哲「捍衛名譽」戰開打：已向檢察官要求跟葛特曼對質

快訊／蘇格蘭也解禁　台灣人7月10日起入境免隔離14天

馬英九再嗆蔡英文：執政打小孩！還罵鄰居是惡霸

小腹不見了　日本鄉民曬180天《健身環大冒險》成果照

「最理想夫婦」9年婚斷！　名模妻遭爆瘋狂找小王…放浪兄弟也不放過

玖壹壹健志凹凸手臂肌太狂…一近看「牆壁歪了」！　P圖前後對比照笑翻網

淋了邪惡芒果醬還有一大球香草冰！「酷哇漢堡xICE MONSTER」烤布蕾鬆餅來了

柯震東遛狗被嗆「人都有權利不滿」當下反應曝！　林依晨急糾正…他嚇傻：好容易說錯話

手機充電站遭狂洗200張發票　國稅局嚴查…業者無奈：誠實開發票也有錯？

2020「設計界的奧斯卡」得獎名單出爐！台灣設計師三作品獲獎

直擊大船入港！比高雄85大樓還長　「全球最大貨櫃輪」首航高雄港

這是49歲你敢信？　「最強綠葉」黃石正超狂背肌驚呆網

白沙屯媽祖完成北港朝天宮刈火儀式　今凌晨5點啟程回鑾

撞擊影片曝！高雄女開BMW連撞20車…騰空飛起「騎上18機車」　殘骸噴滿地

政治熱門新聞

高雄路面重鋪！知名YouTuber質疑刨不過5公分

月票搭破萬「不誇張」！成大教授酸柯文哲

快訊／長子剛上車...公車秒開走「媽背1歲兒苦追」　駕駛員下場曝光

港版國安法公文寄來　陳其邁：碎紙機碎掉

北捷月票搭破萬「每月最高達8人」　兩卡共通點曝光

王時思想家了！台南市副市長任職到15日

陳其邁哽咽：我會拚命往前跑　跑到我倒下為止

年輕人不投民進黨原因曝光　蔡英文桃竹支持者較多

北市估YouBike明年底全面升級2.0…但仍保留120站1.0系統

馬英九再嗆蔡英文：執政只會打小孩

寶貝被江啟臣嫌舊又過時　馬英九氣噗噗

快訊／柯文哲「捍衛名譽」戰開打：已向檢察官要求跟葛特曼對質

萬安演習14日下午1:30至2:00登場

蔡英文「訓誡」大法官沒錯？　林濁水：太慘了

更多熱門

相關新聞

傳林昶佐操弄人頭黨員　時力否認

傳林昶佐操弄人頭黨員　時力否認

時代力量日前查獲大量人頭黨員申請入黨，黨內推估與明年的決策委員改選有關，有黨內人士分析，背後的藏鏡人可能為去年選擇退黨的無黨籍林昶佐，更直言林昶佐有意重回時代力量。對此，時代力量秘書長陳志明9日表示，目前全案仍在調查當中，也已安排相關單位前來中央會談，同時也譴責有心人士利用此案件之放話行為，盼有心人士自我約束。

徐永明：港版國安法是「屬習主義」

徐永明：港版國安法是「屬習主義」

發問卷遭考委已讀不回　邱顯智：比國民黨還不如

發問卷遭考委已讀不回　邱顯智：比國民黨還不如

時力執行長：陳菊跟韓國瑜的延長賽

時力執行長：陳菊跟韓國瑜的延長賽

「吃到飽」變吃不飽？1280 月票爽搭萬元該查？

「吃到飽」變吃不飽？1280 月票爽搭萬元該查？

關鍵字：

林昶佐Freddy時代力量

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

歐陽妮妮大尺度脫光！「美胸形狀炸出」

女兒忘收愛寵　媽被驚悚生物嚇醒

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

蕾菈立遺囑道歉父母親！

1280元月票搭破萬「何方神聖」曝　公運處：他月近千次

美因為台灣退出WHO？WHO特使回應了

南韓「元祖網紅」留遺言　CCTV拍到他從20樓跳下

貢獻500萬學費仍被打槍！郁方兒遭拒

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

用餐90分鐘吃4小時　大媽還吃霸王餐

更多

最夯影音

更多
麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦

麥當勞紙袋一拿就破「高溫奶茶直燙孕肚」　安以軒嚇到宮縮…神情超痛苦
林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

林志穎「租房比買房划算」論　媽媽聽完超反對：我不認為

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

帶女兒超商借廁所...婦狂敲門催促　頻飆罵爆口角：出去！是要上多久？

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

粉紅超跑停下「轎身壓信徒」加持　背疾伯大叫...90度鞠躬謝媽祖！

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

《我的婆婆》勇兔槓上鍾欣凌　「一句話」說出全女性心聲

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面