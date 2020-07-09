林昶佐否認重返時代力量　「誰都不想回到那種環境」





▲林昶佐。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

有媒體9日報導，有時力人士分析，舊愛最美、立委林昶佐有意重返時代力量等。對此，林昶佐9日中午回應，確實有時力朋友邀請他回去，但都回絕了，且自己對於黨內放話文化感到灰心，「相信任何退出時代力量的人都不會想回到那種環境。」盼時力除了搞鬥爭外，多花一點時間確立政黨路線。

林昶佐9日被媒體報導，有意要重返時代力量。對此，林昶佐於臉書上發出4點回應，第一，過去幾個月來，的確有時代力量內部不同系統的朋友來邀請他回去，但他都清楚表達「沒有意願重返時代力量。」而他與留在時代力量的朋友們保持友誼的聯繫與公共政策上的互動，但對於黨務的事情沒有意願參與，不可能當藏鏡人去指導與介入。

林昶佐表示，第二，他以前還在時代力量的時候，就對黨內放話文化感到灰心，沒想到這種文化到現在都沒變。「我相信任何退出時代力量的人都不會想回到那種環境。時代力量除了搞鬥爭以外，應該花更多時間來確立政黨的路線，長期發展穩健策略。」

林昶佐提到，第三，退出時代力量後，雖然缺少政黨的資源，但目前在立法院推動關注的議題，反而比過去更有進展。例如籌組「開放國會行動方案聯盟」推動國會的改革與透明，組成「友港連線」與「西藏連線」串連國際社會，都獲得立法院跨黨各黨團的支持與參與，很珍惜現在的崗位與角色，並繼續努力。

最後，林昶佐說，第四，「我以為任誰都看得出來我退出時代力量之後找回自由，以及腹肌？」