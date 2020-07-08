徐永明：港版國安法是「屬習主義」　蔡政府應修《反滲透法》因應

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

香港特別行政區政府在6日刊憲，由特首林鄭月娥召開國安委會議，公布「港版國安法」的43條實施細則，並於7日生效。對此，時代力量黨主席徐永明8日表示，「港版國安法」是國際法大突破，不是屬地主義，亦非屬人主義，而是中國國家主席習近平眼見所及皆可適用的「屬習主義」，無限延伸荒謬至極，呼籲政府及早擬定因應作為。

「港版國安法」在6月30日實施後，為進一步強化執法效能，香港特區特府7月6日晚間刊憲公布實施細則，定於7日起生效，內容包括限制受調查的人離開香港、凍結危害國安相關財產，甚至可向外國及「台灣政治性組織」及其代理人要求就涉港活動提供資料，若不提供，可被判罰款10萬港元（約合新台幣40萬元）和監禁六個月。

對此，時代力量8日上午召開「面對港府國安惡法，你我都是李明哲」記者會，由徐永明與時代力量媒體創意部主任劉仕傑說明時力主張，並邀請台灣守護民主平台理事宋承恩出席。

▲時代力量召開「面對港府國安惡法，你我都是李明哲」記者會。（圖／時代力量提供）



徐永明表示，港版國安法通過後，召開本場記者會都可能觸犯該法，過去這是言論自由，現在竟需要道德勇氣，聲援香港、關心中國民主都成為被約束的行為。在細則公布後，連台灣政治性組織可被要求提供涉港事務之資訊，若不提供甚至有刑責和罰款。

徐永明強調，港版國安法是國際法大突破，不是屬地主義，亦非屬人主義，而是習近平眼見所及皆可適用的「屬習主義」，無限延伸荒謬至極。 徐永明提醒，港版國安法恐會形成境外白色恐怖、造成台灣政黨分化以及內部自我言論審查等影響，呼籲政府及早擬定因應作為。

▲台灣守護民主平台理事宋承恩。（圖／時代力量提供）



宋承恩表示，雖樂見總統蔡英文提到台灣是防衛性民主，然而台灣其他政黨如何表態也有所影響，各政黨都應有更清楚的說明。同時，政府也應趁勢告訴國民，台灣的國安法界線為何，以及和港版國安法有何差異，並明確宣示台灣檢警不會濫捕、濫押，同時也請國人在艱難時刻能支持政府。

劉仕傑也說，台港官方關係陷入僵局，駐港處長至今無法赴任，政府應有下一步規劃，陸委會也應一併統計國人在港人數，並評估軟性撤僑可行性。此外，若港版國安法入侵台灣，政府應提前盤點能有哪些國際援助、與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）聯繫密切與否，都應有所評估和精進。

徐永明呼籲，中國大陸立惡法侵門踏戶，現在討論《港澳條例》修法確實有其必要，而既然蔡英文提出要有反制作為，也應把握時機討論《反滲透法》的修法，將港版國安法施行後可能對台灣造成的影響作綜合考量，並修法限制和禁止，才是對此惡法最有力的反擊。

▼時代力量媒體創意部主任劉仕傑。（圖／時代力量提供）



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