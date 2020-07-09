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演習、採購都出狀況！時力：嚴德發應出面統一說明穩定軍心

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▲時代力量9日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

▲時代力量9日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／時代力量 New Power Party）

記者蘇晏男／台北報導

時代力量臉書9日發文指出，國防部近日狀況連連，採購「百度雲」、漢光演習等狀況接二連三發生，不僅質疑國防部螺絲鬆了，也呼籲國防部長嚴德發盡速出面回應並統一說明，以穩定軍心、安撫民心。

時代力量表示，國防部先是在2日的漢光演習預演上，發生海軍陸戰隊員喪生的不幸事件；7日更被爆出由國防部負責督導管考的中科院採購陸資背景伺服器「百度雲」，可能主動將國防資訊奉送給大陸的離譜事件，不料，9日再度被爆出海軍8000萬元採購案「捨代理商買水貨」的爭議事件。

時代力量批評，海軍採購案爭議曝光後，海軍司令部僅在國防部全球資訊網以短短一行的聲明稿表示「依法辦理登船工具採購，相關報導與事實不符」，而爭議得標的廠商向禾公司面對媒體質疑也不願多談，對能否照常履約及後勤服務等問題不讀不回，「國防部的簡短聲明，真的能夠消彌各界對本案的質疑嗎？」

時代力量再罵，而中科院於伺服器採購弊案中，外界僅得知相關人員記兩次申誡，卻不知涉案層級與人數，也未見國防部提出採購程序檢討方案及懲處標準，「全體國民擔心的是，採購漏洞究竟是個案還是通案？」中科院一句簡單解釋「主機未聯網」，難道就能讓國民放心嗎？

時代力量表示，面對中國大陸的武力進逼，他們堅定支持國軍，捍衛我們的疆土，「但正因為如此，我們才愈需要堅實的國軍戰力」。而面對國防部接二連三的狀況，他們也呼籲嚴德發儘速出面回應並統一說明，以穩軍心，以撫民心。

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