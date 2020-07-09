考試院轉型恐成「末代考委」　被提名人皆認同：考試制度應保存延續

▲考試委員被提名人陳錦生（右）、吳新興（中）、王秀紅（左）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會9日召開全院審查會，對考試委員被提名人陳錦生、吳新興、楊雅惠、王秀紅提出詢問，台灣民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委林思銘質詢時皆詢問被提名人，是否認同所謂「末代考委」的說法。對此，陳錦生表示認同，但考試制度應該要保留；吳新興則說，國家發展應隨著環境改變，如果這次真的是末代考委，那麼他的角色會更重要。

立法院上月29日正式召開臨時會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權訂於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

立法院臨時會9日召開全院審查會，進行考試院第13屆考試委員被提名人詢問。包括蔡壁如、林思銘質詢時皆詢問被提名人，是否認同所謂「末代考委」的說法，以及現階段是否贊成廢除考監兩院。

▲台灣民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）



陳錦生答詢時說，對於「末代考委」的說法，他對此表示認同，但是考試制度是國家很好的制度，應該予以保留，至於考試院是要保存還是廢除，這點就尊重立法院決定。

吳新興表示，國家發展應該隨著環境改變，考試院的存廢則交由立法院來決定。他強調，如果真的成為「末代考委」，那麼自己的角色就更為重要，怎麼讓國家好不容易建立的文官體系無縫接軌，以及讓國家發展更健全，才是考試委員真正關切的地方。

楊雅惠說，「末代試委」涉及修憲和立法院的決定，如果這一屆真的是末代考委，不論未來如何調整，考選和銓敘制度強調的中立性、公平性、公信力，都必須維持。

王秀紅則認為，有關廢除考試院的主張，這是長期以來社會高度關注的議題，如果立法院依權責提出修憲，她個人絕對尊重與支持。

▼國民黨立委林思銘。（圖／記者李毓康攝）



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