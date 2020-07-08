「考試委員薪資高、事情少」　張其祿：很多教授都巴不得被提名

▲考試院副院長被提名人周弘憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會8日下午召開全院審查會，對考試院副院長被提名人周弘憲進行詢答，台灣民眾黨立委張其祿質詢時表示，考試院的功能不是不重要，但架構在五院層級，確實讓社會大眾詬病是肥貓職缺，「學界很多教授都巴不得被提名考試委員」。對此，周弘憲回應，考試院有五大正式職權，另外包括任免、考績、級俸、升遷、褒獎和法治事項也是屬於考試院。

立法院上月29日正式召開臨時會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權訂於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

立法院臨時會8日召開全院審查會，進行考試院第13屆院長被提名人詢答，張其祿質詢時提到，考試院的功能與公務人員的職涯有關，但多數業務皆由行政院人事總處負擔，因此外界才會質疑考試院的功能不彰，「好像沒有太多事可做」。

周弘憲回應，依照憲法增修條文第6條規定，考試院總共有考試、銓敘、保障、撫卹、退休等五項正式職權，另外包括任免、考績、級俸、升遷、褒獎和法治事項也是屬於考試院的業務範疇。

▲台灣民眾黨立委張其祿。（圖／記者湯興漢攝）



張其祿說，考試院不是不重要，但架構隸屬五院層級，行政院人事總處又負擔許多功能，且考試委員最重要的工作就是辦理考試、開院會，但一年開院會的次數大約只有50次，以自己來自學界的經驗，「教授都最希望當考試委員，因為真的太涼了、太好了」，不但享有部長級的待遇，薪資高、事情又少，甚至連總統府副秘書長李俊俋都曾說「考試委員好像太閒」。

張其祿表示，以現行考試院的功能，確實會讓社會大眾詬病，會認為這是一個肥貓職缺，「學界很多教授都巴不得被提名考試委員，因為實在太好了」。

張其祿還指出，現任考試委員高達9成5的人都有兼職工作，其中更有被爆料赴中國大陸工作，但依照現行法規，考試委員本來就不得到中國大陸兼職，卻未見考試院有任何相關處置，並詢問周弘憲若上任考試院副院長，是否願意遵守這項規定。

對此，周弘憲表示，自己不是來自學界，沒有所謂兼課的問題，不過會遵守這樣的提示。

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