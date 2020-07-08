中國醫藥大學改名「台灣醫藥大學」？　前校長黃榮村：贊成維持原名者多

▲中國醫藥大學。（圖／取自中國醫藥大學臉書）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃日前提議將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」，引發熱議，也被質疑操弄意識形態。立法院臨時會8日召開全院審查會，就考試院長被提名人黃榮村進行詢答，曾擔任中國醫藥大學校長的黃榮村表示，他在擔任校長時，曾接到校友建議將校名改為「台灣醫藥大學」，但當時因意見分歧，且支持維持原名人數較多，更名案也因而作罷。

游錫堃5日出席中華民國中醫師公會主辦的「第90屆國醫節慶祝大會」時提到，「漢醫」有幾千年發展的歷史，漢醫傳到朝鮮半島稱為「韓醫」，傳到日本稱為「漢醫」，只有台灣稱作「中藥」，未來可思考改稱為「台醫」或「台藥」。

立法院臨時會8日召開全院審查會，進行考試院第13屆院長被提名人詢答，國民黨立委洪孟楷質詢時提到，黃榮村曾擔任中國醫藥大學校長長達8年半，且該校第二大的學院為中醫學院，詢問黃榮村針對游錫堃「中醫改台醫」的意見，以及是否贊同將「中國醫藥大學」改名為「台國醫藥大學」或者「台灣醫藥大學」。

黃榮村詢答時表示，在自己擔任校長期間，的確曾收到校友來信，建議「中國醫藥大學」可以改名為「台灣醫藥大學」，他也將問題提報至董事會，並同步詢問校友與在學學生的意見，詢問後各方意見分歧，有的贊成、有的反對，也有的不表態。

洪孟楷再問，是否因為贊成維持原名者人數較多，更名案才因此作罷。對此，黃榮村則回應「當時是這個樣子」。

▼考試院長被提名人黃榮村。（圖／記者屠惠剛攝）



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