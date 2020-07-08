黃榮村研擬配套廢考試院：支持提升憲政運作效能的改革

▲考試院長被提名人黃榮村 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會8日召開全院審查會，考試院長被提名人黃榮村報告時指出，他很清楚廢考監是許多人的長期主張，「任何有助提升憲政運作與政府效能的改革，我們絕對支持，不會本位主義」。

黃榮村表示，報名參加國考是社會對考試院最直接印象，但光靠筆試徵選人才以不符應社會各行各業跟政府用人需求，首要應著眼於國家對人才的需求，而不是單純講究個別學科的細部知識，因此國考要考量應考人未來會面對的問題，以及釐清、測試、培養什麼能力，如何讓任用的公務員具有現代化的跨域流動能力，還要能和國際接軌，這將會具體影響重要問題的改革。

黃榮村主張，典試、出題、閱卷等人才庫的建立、外交人員考選，是不是可以用世界主要語系語言出題培訓；司法人員的整合考試和訓練分流的改進；土木工程與安全相關專業人員是否可以仿照醫師考試，取得一般證照後，再委由專業學會授與分科執照；建築師、設計師有三年為限，是不是能推廣到其他類別。

針對軍公教年改大法官釋憲，黃榮村表示，其中包括現階段年改效益目的提前達成，應該在第一次檢討前，採行適當檢討，另一點則是依法應在最近為112年以後出任的公務員建立全新的退撫制度，考試院很快要會同行政院研議年改後的相關措施，在此之前，考試院內部已有會前會，年改後的正向調整，要成事要先有穩健的退撫基金支撐，考試院有責任與行政院共同解決困難。

有關廢考監的修憲主張，黃榮村表示，他很清楚這是許多人的長期主張，立院各黨團也都有類似意見，「任何有助提升憲政運作與政府效能的改革，我們絕對支持，不會本位主義」，立院即將啟動修憲程序，表示本屆考委提名人責任重大，未來他會與考試院同仁研擬完整配套方案，對憲政體制的變革做出最好的因應準備，而在修憲完成前，新的考試院團隊會與行政院充分合作，精進考銓保訓與基金治理業務，倘若修憲完成，如何讓業務不間斷並有效推動，必須在修憲過程中妥予設計，這也是他與未來考試院團隊無可迴避的使命。

黃榮村也提到公、教、研分流問題，其任用方式、所處環境、工作屬性大有不同，過去都捆綁在一起，實在不妥，假如時機合適，希望透過論述對話、修法來鬆綁，能具國際可比較性、有助國家競爭力。

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