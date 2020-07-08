考監兩院正當性、功能性引社會質疑　立委廖婉汝：落實廢兩院最好時機

▲國民黨籍立委廖婉汝（左二）日前參加黨團立法院抗爭行列 。（圖／廖婉汝辦公室提供）

記者陳崑福／屏東報導

最近考試、監察委名單出爐，不僅在立法院引發政黨對峙，掀起軒然大波，民眾譁然，各界吵得沸沸揚揚，總統蔡英文希望在立法院臨時會迅速通過，國民黨籍立委廖婉汝表示，兩院每年編列大筆經費，其正當性和功能性引起社會強烈質疑，是落實廢兩院最好時機。

廖婉汝表示，監察院名單中包含陳菊在內，有不少具爭議的人士，民進黨力促公平、正義；過去曾強力主張廢除考、監院，當家做主之後卻淡忘一切，仍將缺額提滿，讓人民質疑「吃相」，民進黨是否為了分官而自失立場？

她說，廢除考、監院在國內已討論多時，廢除的理由著重在考、監兩院的功能不彰，而且能減少人民納稅血汗錢的支出負擔。

以考試院為例，考委的功能幾乎只剩下各項國家考試的召集人，民眾也不清楚考試委員到底在做什麼；而監察院雖然能夠調查政府違失，但其糾正、糾舉等權力卻缺乏強制力，兩院委員功能有限，但薪資卻比照部長等級，每人月薪19萬多元加配車，若以考試委員9人、監察委員29人計算，人民每月付給考、監委員的薪水約近仟萬元，每年考試院編列預算約3億7萬、監察院編列預算約8億。

廖婉汝說，蔡英文以史上最高票當選總統，同時民進黨在立法院掌握絕對多數；時代力量黨團、台灣民眾黨團也表示支持廢考、監，加上國民黨團願意討論廢考、監的可行性，現在就是落實廢考試院、監察院的最好時機。

她表示，雖然進行修憲的時間及進度無法一蹴可成，但也可以考慮採取凍省、廢省的模式，先不編列相關預算，若蔡英文仍堅持要提名，廖婉汝則建議應該要展現讓人民有感的改革的誠意，以平息民怨。

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