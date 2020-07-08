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全國國高中教師齊聚新竹市　學習城市美感

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▲全國150多位國、高中教師到竹市參訪。（圖／新竹市政府提供）

▲全國150多位國、高中教師到竹市參訪。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市城市美學發揚光大！教育部今（8）日舉辦美學與設計課程的教師培訓工作坊，邀請全國150多位國、高中教師到竹市參訪各新竹州廳、隆恩圳等公共建設。新竹市長林智堅今受邀致詞說，美感教育必須從生活中開始培養，新竹市因此將設計導入公共建設，更感謝許多優秀設計師投入。

林智堅致詞說，新竹市14歲以下的兒童就佔人口近五分之一，「美感教育必須從生活當中開始」，他希望市民、每位孩子每一天所看到一切都是美好的，自然而然累積出美感，因此將設計導入公共建設，五年來新竹已經脫胎換骨，這一切都是因為美感教育對下一代有很長遠影響，政府帶頭做更加重要，他也感謝所有老師教導。

林智堅補充，老師們接下來將會參觀新竹州廳，就是他每天上班地方，他特別推薦新竹州廳內「全台灣最有設計感的廁所」，老師們來參觀一下，絕對不會失望。

林智堅今也參觀交大以美感為重，重新整修的校舍交大12男宿舍，宿舍交誼廳從原來昏暗、單調桌椅擺放，轉變成寬敞明亮的工業風酒吧，學生們還可以躺在人工草皮上，享受太陽光。林智堅市長感嘆，實在太美了。

新竹市府表示，今年10月將舉辦「2020臺灣設計展」，邀請大家一起來看見這座幸福城市的設計美學。

教育部今年工作坊主題為「城市策展-新竹地方誌」，150多位國、高中教師今起在新竹市展開三天兩夜行程，新竹市參訪隆恩圳、動物園等地。

新竹市府表示，隆恩圳公園曾獲國家建設金質獎肯定，新竹市府保留古圳水道、沿岸老樹群，營造高架綠地、濃密樹林、公園遊戲場，並串起中央公園、三民公園、三民國中等，水圳兩側是770公尺長的超大都市綠廊。

此次教育部美感計畫教師培訓工作坊主持人，國立交通大學總務長曾成德教授表示，本次工作坊邀請多位教授、業界設計專業人才與實務經驗豐富的第一線講師，藉由一場場講座，分享全台各地關於城市策展的精采案例，帶領教師們實地走訪新竹市各個名勝景點，也邀請相關建築師團隊進行導覽，進一步深入認識新竹市這座城市的歷史與在地文化，更藉此提升教師發展美感教育課程的能力。

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