三民國中跨領域課玩穿越　學生變身金庸筆下大俠

▲武林大會留念。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

三民國中為提升國九學生會考後的學習動機，以金庸武俠小說為主題，會考後展開為期兩周「三民群俠傳 庚子年武林大會」特色課程，廣發武林帖邀請各路英雄好漢，更在學校中庭設計大旗擂台，走進校園宛如穿越到武俠小說世界，更結合國文、理化、藝術、體育等學科知識設計關卡，市長林智堅表示，108課綱強調跨領域素養教學，三民國中情境化課程帶孩子透過互動、創造培養自主學習熱忱，成跨領域教學最好示範。

校長洪碧霜表示，在「三民群俠傳 庚子年武林大會」課程中，各班以門派為班級名稱，自製門派旗幟與信物，結合國文、理化、藝術、體育等領域的學科知識，設計出圖書館「金庸密室」尋寶活動，「武林大會」則請各班團結設計闖關活動，九年級各班積極參與，為三年的三民校園生活，留下一個深刻有趣的回憶。

參與活動的912班學生許慈方說，在三民的倒數畢業的日子，參加武林大會的一系列活動，留下最後美好的回憶，班上一起將利用生科課上製作的投石器，利用已用過的考卷做紙球相互對戰，讓畢業生大感舒壓，903導師葉香伶說，在活動過程中，看到孩子們積極嘗試修正錯誤、解決問題，通過層層考驗，為孩子們的自主學習感到驕傲。

校長洪碧霜表示，這次活動中老師們做了「自發、互動、共好」最佳的示範，也期待學生在這樣趣味化的學習中學到跨領域的知識、領導規劃的智慧以及團隊合作的精神。

新竹市政府教育處表示，108課綱強調跨領域素養教學，三民國中透過武林大會情境化的課程設計，培養學生解決問題的能力，也讓學生透過活動回顧國中三年的點滴歲月，未來期望更多新竹市的學校，勇於突破，翻轉教室。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導