罵健身女教練「死胖子」刑、民事都吞敗　女教師再出招又輸了

▲健身示意圖，非當事畫面。（圖／取自pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在高中任教的邱姓女老師，疑因不滿健身房王姓女教練接近自己心儀男子，竟在健身房內當眾怒罵對方「死胖子」，遭王女提告刑、民事雙雙敗訴；未料王女勝訴後將判決書PO上網，還留言嗆聲「不要惹女教練」、「爸爸說被欺負就要打回去」，邱女自認心生畏懼，反告王女求償140萬元，結果法院不買單，判邱女再吞敗仗，苦吞「三連敗」。

判決指出，事件發生在2022年10月28日下午，邱女疑因吃醋王姓女教練接近她心儀對象，又聽聞王女在健身房向櫃檯人員指她穿著像「越南妹」，氣得當場上前開嗆，辱罵王女是「死胖子」。王女不甘受辱報警處理，刑事部分，邱女被依公然侮辱罪判罰4千元；民事求償也成立，邱女另須賠償3萬元。

王女拿到勝訴判決後，隨即在網路公開判決書，還以藏頭詩方式影射邱女「沒有了腦子」，並發文嗆聲「不要惹女教練」、「爸爸跟他說被欺負就要打回去」，邱女見狀認為遭到恐嚇、心生畏懼，憤而反告王女，求償高達140萬元。

不過高雄地方法院審理認為，王女僅是在刑、民事勝訴後上網抒發情緒、分享心得，內容未涉及不實指控或誹謗，也未出現以體型優勢、侵略行為或武力威嚇等具體危險行為，難認有恐嚇意圖，因此判決邱女請求無理由，駁回全案。全案仍可上訴。