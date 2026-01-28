　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

罵健身女教練「死胖子」刑、民事都吞敗　女教師再出招又輸了

▲▼健身,健身房,運動,減肥。（圖／取自pexels）

▲健身示意圖，非當事畫面。（圖／取自pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在高中任教的邱姓女老師，疑因不滿健身房王姓女教練接近自己心儀男子，竟在健身房內當眾怒罵對方「死胖子」，遭王女提告刑、民事雙雙敗訴；未料王女勝訴後將判決書PO上網，還留言嗆聲「不要惹女教練」、「爸爸說被欺負就要打回去」，邱女自認心生畏懼，反告王女求償140萬元，結果法院不買單，判邱女再吞敗仗，苦吞「三連敗」。

判決指出，事件發生在2022年10月28日下午，邱女疑因吃醋王姓女教練接近她心儀對象，又聽聞王女在健身房向櫃檯人員指她穿著像「越南妹」，氣得當場上前開嗆，辱罵王女是「死胖子」。王女不甘受辱報警處理，刑事部分，邱女被依公然侮辱罪判罰4千元；民事求償也成立，邱女另須賠償3萬元。

王女拿到勝訴判決後，隨即在網路公開判決書，還以藏頭詩方式影射邱女「沒有了腦子」，並發文嗆聲「不要惹女教練」、「爸爸跟他說被欺負就要打回去」，邱女見狀認為遭到恐嚇、心生畏懼，憤而反告王女，求償高達140萬元。

不過高雄地方法院審理認為，王女僅是在刑、民事勝訴後上網抒發情緒、分享心得，內容未涉及不實指控或誹謗，也未出現以體型優勢、侵略行為或武力威嚇等具體危險行為，難認有恐嚇意圖，因此判決邱女請求無理由，駁回全案。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
社區水塔「紅線蟲入侵」！　婦上吐下瀉險死
「空拍機投毒」農場動物集體亡！　被點名餐廳發聲明
怪手掉下來砸死騎士！　現場畫面曝
最暖國中弟現身！　牽車護身障者過馬路
男逼女同事「做愛15次」：否則告訴男友　下場曝
快訊／百病毒列法定傳染病　8檔防疫股刷漲停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

高雄社區水塔「紅線蟲入侵」！婦上吐下瀉發病危通知　搶救6天險死

詐騙啦！桃園婦提領242萬「投資長照」　警即時攔阻守住積蓄

傳播妹遭滴管餵毒性侵慘死　淫魔不認奪命...再延押禁見2個月

過彎怪手掉下聯結車！機車遭砸成一團廢鐵「騎士慘死」 現場畫面曝

快訊／花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

遭指「空拍機投毒」釀同業動物集體亡　業者發聲明：與本餐廳無關

罵健身女教練「死胖子」刑、民事都吞敗　女教師再出招又輸了

騎士路口要轉不轉　高雄男「善意提醒」反遭檢舉挨罰1.6萬

快訊／屏東聯結車轉彎…後方怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

高雄社區水塔「紅線蟲入侵」！婦上吐下瀉發病危通知　搶救6天險死

詐騙啦！桃園婦提領242萬「投資長照」　警即時攔阻守住積蓄

傳播妹遭滴管餵毒性侵慘死　淫魔不認奪命...再延押禁見2個月

過彎怪手掉下聯結車！機車遭砸成一團廢鐵「騎士慘死」 現場畫面曝

快訊／花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

遭指「空拍機投毒」釀同業動物集體亡　業者發聲明：與本餐廳無關

罵健身女教練「死胖子」刑、民事都吞敗　女教師再出招又輸了

騎士路口要轉不轉　高雄男「善意提醒」反遭檢舉挨罰1.6萬

快訊／屏東聯結車轉彎…後方怪手「整台掉下來」　男騎士遭砸慘死

挺公投綁大選　游盈隆：2018噩夢制度已修、別倒洗澡水連嬰孩一起倒

2000元大鈔沒人收？ 內行揭「1行業」最愛　隱藏用途曝： 很招財

青少年TikTok挑戰「暴力踹門惡作劇」　3歲約克夏嚇壞衝馬路斃命

陌生男溜進板橋社區大樓停車場　瞎掰「找朋友」卻帶水果刀

試射新款火箭砲威脅南韓　金正恩：北韓將公布新階「核威懾」計畫

小阿金量體重「快滿39公斤」　剛滿7個月大已經噸位十足

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

大掃除注意！舊衣回收「這4類不收」　亂丟罰6000

辦公室傳呻吟聲！公司創辦人「激戰網紅女下屬」被拍　火速除名

賴清德再拋願赴立院國情報告　陳智菡：您講的話究竟有沒有一點真心？

曹西平乾兒子曾被他趕走　哽咽：我的一切都是你給的

社會熱門新聞

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

遊樂設施故障！2國小童「比劃540求救」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

拉KTV妹包廂摩擦4次　男辯被仙人跳

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

快訊／聯結車轉彎「怪手整台掉下來」　騎士遭砸斃

空拍機投毒釀動物集體身亡！農場怒：不可饒恕的悲劇

新北2聯結車翻覆　青菜礦泉水噴一地

台中豐原蛋雞場　爆千隻雞死亡

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

老司機哭哭！新北再滅一家「排毒」養生館

更多熱門

相關新聞

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

桃園一名小學女老師在校內昏倒，醒來時發現自己被扶坐起，上半身靠在保全懷中，怒告保全趁機對她揉胸、舌吻。審理時，保全喊冤當時在幫女老師做CPR(心肺復甦術)，才會按壓她胸部並對她吹氣。桃園地院審理，法官認為保全沒將女老師平放，動作雖和CPR的標準動作有落差，但當時還有監視器及其他目擊民眾在場，保全也在確認女老師沒意識後，才對她做胸部按壓及人工呼吸，並無完全悖離CPR流程，難認他對女老師乘機猥褻，判保全無罪。

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

女老師急打電話求救　「通話中被殺害」

女老師急打電話求救　「通話中被殺害」

橘喵霸占握推椅　偷稅裝組間休息

橘喵霸占握推椅　偷稅裝組間休息

健身被要求「小聲一點」　女失控狂揍店員臉

健身被要求「小聲一點」　女失控狂揍店員臉

關鍵字：

健身房情敵女教練死胖子女老師

讀者迴響

熱門新聞

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

Toyz獄中結婚了！

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

鼎泰豐爆山寨　中國品牌換名來台插旗

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面