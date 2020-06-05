貼心加碼會考服務　竹市學子會考表現亮眼

▲新竹市在109年國中教育會考成績繳出亮成績單。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

109年國中教育會考成績於今(5)日開放網路成績查詢及寄發成績通知單，新竹市考5A成績以上的學生人數有809人、5A10+寫作滿級分的共有7人。新竹市長林智堅恭喜建功高中國中部范振軒和吳詠嘉同學，克服考前還參加中等學校十一人制足球聯賽的時間挑戰，努力平衡練習和讀書的時間，考出5A8+和5A6+的好成績，同時鼓勵所有考生能適性選擇，更期盼考生均能進入心中理想的學校就讀。

「感謝辛苦的師長讓學校學生有好的成績表現。」建功高中校長林國松表示，歐陽教練非常關心范振軒和吳詠嘉等足球隊同學的功課，不僅督促他們的成績，更要求他們的品性，告訴他們不要因為自己是足球隊而認為自己跟別人不一樣，唯有學習好、品行佳，體育的路才會走得更廣！所以即使是在參加聯賽期間，晚上回到飯店還是要一起參加學校的模擬考跟念書！為學校爭光，也為自己努力，令人感動！

「誰說體育人功課不好，我們就是能體育、功課一樣好。」擔任隊長的范振軒表示，球隊都是利用課後練球，所以會佔到讀書的時間，為了不影響到成績，所以上課要非常認真，努力完成作業及準備考試。而同時也是國中班聯會長的吳詠嘉則說：要顧及球隊及課業，最重要要懂得把握時間，利用下課時間念書及寫作業，把握零碎的時間複習，因為練球會減少讀書時間，所以要犧牲一些玩樂時間才能有好成績。

教育處長黃錦能表示，國中教育會考為國中應屆畢業生進入高中職與五專前重要的一役，今年遇疫情因素，市府除貼心加碼的服務外，並協調考場開放試場為休息區，由各校國中教師於休息時間進入試場提供學生相關的輔導與協助，林智堅市長更於會考前，親至考場巡視各項防疫工作，並檢視考生休息區規劃情形，讓考生安心應考，全力以赴，扮演考生最堅強的後盾。感謝本市國中對於學生的用心指導，營造良好的學習氛圍，讓學生除了有亮眼的成績表現外，更具備良好的品德。



新竹市政府教育處表示，國中教育會考成績今(5)日公布，竹苗考區今年報名總人數為1萬5,589人，新竹市共有4,994位考生，若考生對成績有疑慮，可於6月7、8日進行成績複查。建議學生成績公告後，可與學校導師及輔導教師共同討論志願選填之安排，以做出最適合自己的選擇。提醒學生務必於6月17日至6月23日進行109學年度竹苗區高級中等學校免試入學網路志願選填，分發結果將於7月8日公告，期盼本市學生在後續放榜能有亮眼的表現。