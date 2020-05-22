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竹市公立及非營利幼兒園　5月25日開放網路及現場雙軌報名

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▲新竹市長林智堅體驗非營利幼兒園課程。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅體驗非營利幼兒園課程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

疫情雖已趨緩，但為避免非必要群聚，新竹市公幼及非營利幼兒園首次開放網路登記及報到系統，以往家長都須親自拿所需資料親自到各校辦理登記及報到，今(109)年多了網路報名及報到選項，只要上網輸入及上傳佐證資料，即可輕鬆在家完成報名及報到程序，節省現場等待時間，也可降低群聚感染風險。新竹市長林智堅表示，防疫守則之一就是避免群聚，鼓勵家長多多利用網路系統報名與報到，省時又安心。

新竹市政府教育處表示，為便利家長辦理網路登記及報到，已將作業期程延長，公立非營利幼兒園網路報名登記系統將於5月25日至27日開放，現場報名登記為5月28日至29日，登記作業結束後，非營利幼兒園於5月29日辦理抽籤，公幼則於5月30日抽籤，抽籤結果將公告新竹市公幼及非營利幼兒園招生網頁 http://120.104.0.3/kids_hc/publish_page/170/?cid=266 及各幼兒園網站。

教育處提醒家長，需留意抽籤結果辦理報到作業，線上報到系統將於6月1日至6月2日開放，現場報到為6月3日，請家長盡量利用網路報名及報到。若報名資料不完整，學校會以電子郵件及電話通知補件，家長可選擇線上或現場補件。

教育處長黃錦能表示，市府推出網路登記及報到方案，讓家長在家即可完成相關辦理，希望嚴守防疫防線，守護家長、老師及幼生之健康。另抽籤將由各校採現場及錄影抽籤，為降低群聚機會，每位幼兒將只能一位家屬代表出席，並採實名制，務必保持社交距離、戴口罩、勤消毒及量體溫等防疫措施，落實防疫滴水不漏。

教育處提醒學童家長，各公幼(市立幼兒園、國小附設幼兒園)及非營利幼兒園之招生簡章皆已於5月1日公告於新竹市學前教育網及各園網站，本年度登記及報到均採網路及現場二擇一之方式，如網路報名及報到成功，即無須再至現場進行登記及報到。若對招生事宜有任何疑義，請逕洽戶籍所在地之學區園所或洽市府教育處特殊與學前教育科，電話：03-5216121轉264。

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