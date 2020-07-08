109學年度竹苗區免試入學分發　錄取率達99.5%

▲富禮國中校長與學生合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

109學年度竹苗區高級中等學校免試入學分發作業已圓滿完成，並於今(8)日(星期三)上午11：00放榜，本年度竹苗區免試入學總錄取率達99.5%。其中前五志願錄取同學高達98.89%，顯示本區各國中學生均能充分了解自我興趣、能力與所選志願校科相符程度，適性選擇理想學校就讀。

新竹市政府恭喜所有考生皆能夠進入理想的學校就讀，也呼籲所有錄取學生，務必上網查詢錄取學校規定之報到時間及注意事項，並於7月10日(星期五)上午9時至11時，持國中畢(修)業證書正本及身分證(或戶口名簿)，依各校指定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄。

本次免試入學竹苗區報名學生共計11,657人(其中一般生10,962人、原住民學生325人、身心障礙學生370人)；經入闈分發作業後，共錄取學生總數計11,597人，總錄取率達99.5%。其中前五志願錄取同學高達98.89%。教育處提醒考生若對於分發結果有疑慮，請於7月9日(星期四)下午5時前，向免試入學承辦學校國立關西高級中學申請複查，如遇颱風警報或發生重大天然災害時，請至竹苗區高級中等學校免試入學委員會(https://hhm.entry.edu.tw)查詢所發布緊急措施消息。

今年竹苗區會考共有35位5A學生，以第一志願選擇建功高中就讀，人數創歷年新高。其中該校國中部王偌聞同學平時配合老師的教學步調學習、態度積極，並自願擔任三年的衛生糾察，今年會考5A9+，以第一志願選擇留在建功繼續升學。王偌聞同學因認同該校校風自主，老師用心教學，堅信能成為六年的建功寶寶是最棒的選擇。

另外，富禮國中今年表現亮眼，該校范庭榛同學是家庭環境困苦，由祖父母撫養長大，但她求學態度積極認真，順利錄取新竹女中，而她的好友張芷儀同學樂於參加學校各項活動，且具文學創作天份，曾投稿新竹青年獲刊登，今日放榜也順利錄取新竹女中，達成好友攜手共進第一志願的佳話。

新竹市政府教育處提醒學生如想參加續招或其他升學管道，可於7月13日(星期一)下午2時前，填具竹苗區免試入學簡章所附之「放棄錄取資格聲明書」，由學生或家長親自送至錄取學校辦理放棄錄取，始得報名參加續招或其他升學管道，但請學生及家長要特別注意，並非所有學校均有辦理續招作業，放棄錄取資格前務必審慎評估。

未獲錄取及放棄錄取資格的學生請於109年7月中旬後至「109學年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」(http://project.tnvs.tn.edu.tw/continu_stud/) 查詢有辦理續招的高中職學校，並儘速報名參與續招作業，續招不受就學區限制，建議未就定位的學生可善加利用上述續招網站資訊。

新竹市政府教育處提醒各位家長及考生務必留意報到及入學相關訊息，有關入學分發詳情，請參閱「109學年度竹苗區免試入學委員會」網站，亦可洽詢各招生學校教務處。

查榜管道：

1.「109學年度竹苗區免試入學委員會」網站站 (https://hhm.entry.edu.tw)

2.各招生學校首頁。