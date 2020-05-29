「教室應該不一樣」主題式教學　新竹市翻轉教室風景

▲新竹國小校園食物森林DIY。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

傳統填鴨式、單一學科的學習方式已不合時宜，因應108新課綱的啟動，新竹市政府與遠見‧天下文化教育基金會合作的「教室應該不一樣」主題式教學，在新竹國小、光武國中及茄苳國小實施，分別以「校園食物森林DIY」、「看，聲音在跳舞」及「校園有藝思」等主題課程，試圖在校園內打破學科藩籬、擺脫上課堂數限制，以特定主題，串連起不同領域的學習。新竹市長林智堅表示，竹市教育強調各校特色課程發展，期盼各校課程發展打造獨特學校品牌，讓校園成為孩子們的「知識遊樂地」。

新竹市政府教育處表示，由光武國中、新竹國小及茄苳國小參與的「教室應該不一樣」主題式教學，三校針對學校特色發展，量身訂做全新的課程，先透過主題式教學工作坊聘任專家學者，為老師進行培訓，接續打破傳統分科教學，調整原本的課程，請各科老師將主題式課程融入跨領域教學中，讓學習無框架、自由及更貼近生活情境，引發學生學習動機，讓教學更具效果。參與的老師從課程的共同備課中，感受不再是教學個體戶而是團隊，也感受到學生的學習從散漫到專注，真正把孩子帶入了生活學習。



「孩子的創意無限，作品更令人驚豔。」茄苳國小校長謝佳曄表示，學校發展「校園有藝思」課程，嘗試以校園人孔蓋做為創意構想的出發地。透過3D地景藝術改造計畫，結合校園蝴蝶生態，讓校園醜醜的人孔蓋成為藝術品。課程從讓學生去思考「你喜歡你的學校嗎？你心目中的校園該長什麼樣子？如果讓你來妝點自己的校園，你會想創造出什麼樣的驚喜？」課程進行的過程加入「提案」的競爭元素，讓孩子學習自我表達與行銷、競爭與合作。

新竹國小「校園食物森林DIY」課程，是一個結合植樹綠化、食物生產及資源再利用三種元素的趣味概念。學生利用校園的畸零空間，發揮創意及想像力，打造一座獨一無二的食物森林。參與課程的602班沈敬孟同學說：「親身經歷後才發現耕種的辛苦，人手一支鏟子，手也磨破皮，但看到我們的食物森林，感覺很有成就感。」

光武國中的「看，聲音在跳舞」的課程，希望讓學生認識波動的世界、認識聲音、聲光共舞，藉由音響、揚聲器發聲原理的說明，產出手工藝術喇叭實作作品。203班張尹方同學說：「我們做了一個利用薄膜振動的簡單儀器，它可以讓我們清楚的『看見』聲音，比起傳統的上課方式，更容易讓我們學習到知識，印象也更加深刻。」

教育處長黃錦能表示，因應教育趨勢與潮流，市府除投入新校園運動改善學校硬體設備外，亦積極投入課程研究與教師教學增能活動，希望透過課程與教學的翻轉，讓學校師生們能獲得不同教育體驗與教學能量，因此藉由主題式教學的統整學習，教導孩子未來用得到的能力，讓教室真的變得不一樣！