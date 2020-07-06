斗南鎮農會「稻米文化餐桌計畫」　家政媽媽大展身手推翻食材印象

▲雲林斗南鎮農會推行「稻米文化餐桌計畫」，以斗南越光米定食為主題，結合鎮內20里的在地食材，經家政班媽媽學習烹煮來推翻食材印象並推廣良善飲食文化。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮農會推行「稻米文化餐桌計畫」，首開生面舉辦餐桌發表會及食藝交流，斗鎮農會邀請生態廚師留安昇以斗南越光米定食為主題，結合鎮內20里的在地食材，設計20道特色菜單，讓農會家政班媽媽學習烹煮，推翻食材印象並推廣良善飲食文化。

身為雲林子弟的生態廚師留安昇北漂近16年，此次與斗南鎮農會合作推動該計畫發揮所長、回饋故鄉，以廚師的身份，做為食材與飲食者之間的橋樑，提倡友善環境耕作理念。斗南鎮農會指出，每場食藝交流約有60位家政班員參加，今日發表埤麻里「脆皮台灣牛」、西伯里「在地食蔬佐螺肉」、大東里「視雞不見雞」、靖興里「海陸綠竹筍」等4道菜發表。

▲雲林斗南鎮農會推行「稻米文化餐桌計畫」每場食藝交流約有60位家政班員參加。（圖／記者蔡佩旻攝）

留安昇指出，每道菜的設計概念均以當地所產食材，台灣牛、茴香、小黃瓜、南瓜、絲瓜花等，讓家政媽媽用新作法料理，品嘗有別以往的美食韻味。例如一般料理竹筍，會先將筍殼去除，但筍殼經過烤、煎產生香氣，再入湯熬煮，湯汁即會變得濃郁可口。

▲雲林斗南鎮農會推行「稻米文化餐桌計畫」今日埤麻里發表「脆皮台灣牛」。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南鎮農會表示，預計將於11月舉行大型餐桌計畫，除將集結約500位的家政班員進行食藝交流，也將發表20道料理食譜，透過媽媽們將料理傳承下去，讓下一代了解當地食材的珍貴，更懂得珍惜食用。

▲雲林斗南鎮農會推行「稻米文化餐桌計畫」今日發表埤麻里「脆皮台灣牛」、西伯里「在地食蔬佐螺肉」、大東里「視雞不見雞」、靖興里「海陸綠竹筍」等4道菜發表。（圖／記者蔡佩旻攝）

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