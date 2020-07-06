快訊／虎尾早餐店火警　大量濃煙竄出馬路伸手不見五指

▲虎尾鎮光復路北平路口轉角早安美芝城火警，前方馬路一度伸手不見五。（圖／張姓民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮一家早餐店6日中午發生火警，建築物冒出大量濃煙，建築物旁道路一度伸手不見五指，雲林縣消防局獲報後派遣虎尾、土庫、斗南分隊，救災(護)車輛8車，人員19人趕往搶救，警消人員表示，建築物為磚造建物，現場無人員受困，詳細起火原因仍待調查。

▲虎尾光復路家早餐店發生火警燃燒面積範圍約60平方公尺，警消人員迅速於12點16分將火勢完全撲滅，現場無人員受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

雲林縣消防局6日中午11點54分獲報，虎尾鎮光復路北平路口轉角早安美芝城火警，冒出大量濃煙，警消到場後雖無明火，但濃煙除佈滿整棟建築，連馬路上能見度也非常低，警消人員到達現場確定無人員受困後隨即佈設多條水線進行灌救。

整體燃燒面積範圍約60平方公尺，警消人員迅速於12點16分將火勢完全撲滅，現場無人員受傷，起火原因仍待調查。

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