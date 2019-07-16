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雲林越光米品質佳　每個月將出口2個貨櫃到澳洲

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▲雲林良品斗南「越光米」進軍澳洲超市。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林良品斗南「越光米」進軍澳洲超市。（圖／雲林縣政府提供）

記者傅誠／雲林報導

雲林縣長張麗善上任後積極替雲林農產品拓展銷售機會，日前率團參加台北國際食品展參展成果豐碩，已有業者著手外銷作業，其中雲林稻米總產量與品質穩定度為全台之冠，在縣府與雲林農產物流中心股份有限公司的媒合下，近日將出口斗南鎮農會的優質好米到澳洲超市上架販售。

斗南鎮農會預計每個月將固定出口2個20呎貨櫃的斗南首選好米、斗南越光米至澳洲雪梨及墨爾本等共10大品牌超市，斗南鎮農會張燕容總幹事指出，斗南鎮農會已連續3年榮獲農委會公開市場抽樣競賽精饌米殊榮，斗南越光米更於2018年榮獲台灣地區越光米第一名，該產區為農委會績優集團契作區，具有專業田間控管與輔導機制，且斗南鎮農會為了增加雲林好米的競爭力，投資3億多元，比照日本精米工場建構具國際等級可以進行專業外銷的精米工場（糧食工廠），這些都是獲得澳洲貿易商青睞的原因，日後也將陸續外銷雲林好米到美國、香港及荷蘭等地區。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／雲林縣政府提供）
張麗善縣長表示，雲林縣政府、雲林農產物流中心股份有限公司將與各鄉鎮市農會合作，共同整合縣內各項優質農產品，經由產季與生產規格進行不同市場開發，並強化輔導符合外銷地區期待的品質規格的產品，並以「雲林良品」的品牌共同行銷雲林農特產品。

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關鍵字：雲林良品,斗南鎮農會

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