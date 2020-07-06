感恩雲林郵務士防疫辛勞　慈濟基金會贈關懷禮慰勉

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情期間中央所徵收口罩、酒精全仰賴郵局郵務士進行配送至各藥局及衛生所，慈濟基金會6日上午辦理「罩顧臺灣郵您真好！」關懷活動，由斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獻上祝福禮給雲林郵局局長吳順吉代表300位郵務士收下，藉由雲林縣謝淑亞副縣長見證,喚起大眾共同關心郵務人員。

▲斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獻上祝福禮給雲林郵局局長吳順吉代表300位郵務士收下，藉由雲林縣謝淑亞副縣長見證,喚起大眾共同關心郵務人員。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林郵局負責雲林縣轄內2家生產口罩工廠收貨載運，每日上收量約12萬片，全數供應縣内232家健保特約藥局及10家衛生所，每日配送前人員協助整理、封發。酒精則是配送至健保特約藥局187家。慈濟基金會為感恩這群不畏風吹雨淋日曬、使命必達的郵務士，今日由斗六慈濟醫院院長簡瑞騰代表致上感恩祝福禮。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，疫情目前在國際上依舊嚴峻，國內因由許多無名英雄建購成安全防疫網絡，再加上全體國民配合努力下控制得宜，而綠衣天使就是安全網絡中默默努力的推手之一，靠著郵務士辛勤加倍作量的配送下，讓民眾能有防疫用品保護自己，非常感恩感謝他們。

慈濟基金會志工余天助表示，疫情以來為配送口罩酒精，郵務士在工作量加重下仍不辭辛勞使命必達，為感恩這群綠衣英雄，今日辦理感恩關懷活動。雲林郵局局長吳順吉指出，郵局是防疫國家隊的一份子，疫情期間從今年2月5日開始至今已153天，雖然辛苦但不曾停歇，很感謝慈濟基金會贈與感恩祝福包，讓所有外勤同仁都感到非常溫暖。

雲林郵局局長吳順吉表示，郵局是大家的好鄰居,除了堅守岡位為大家提供服務、遞送幸福外，接下來，郵局亦將擔任振興三倍券的發放窗口，為民眾提供便利的服務，協助國家振興經濟計畫的進行。在此向所有雲林鄉親呼籲，振興三倍券發放的日期從7月15日開始持續到12月底，預估前2週是高峰期，可以避開高峰期避免久候，並提醒民眾也能選擇使用郵局VISA卡綁定消費,方便又可靠。

▲斗六慈濟醫院院長簡瑞騰獻上祝福禮給雲林郵局局長吳順吉代表300位郵務士收下。（圖／記者蔡佩旻攝）

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