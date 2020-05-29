水保+楓康「農萊呷健康」　後防疫新生活「大地餐桌」上菜！

▲▼水保局南投分局與楓康超市再次聯手合作，精選推薦19家32款農萊在地好物上架，搶攻防疫新生活的消費新商機。（圖／南投水保局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

針對防疫新生活，民眾食健康、饗美食需求，水土保持局南投分局29日在楓康超市草屯店，舉辦「大地餐桌」分享會，將精選上架的19家32款農萊在地好物，和生態廚師料理後的美味，推薦給民眾。

去年農萊在地好物楓康秀大獲好評，今年再推32款產品搶商機。水土保持局南投分局分局長陳榮俊指出，「農萊」陣線聯盟，匯聚了彰投雲嘉各式各樣的在地好物，並具有友善農業、返鄉青農或在地農民契作等產品故事或品牌精神。

水保局去年首次與楓康超市合作，將在地優秀的11家農萊夥伴，共23項產品成功打進中部連鎖超市通路，不但讓民眾可以便利的選購農萊在地好物，也大幅提高農萊各項產品的知名度，消費者與市場銷售成績反應良好。

例如，阿甘薯叔地瓜脆片、集元果的山蕉、斗南鎮農會越光米，皆是暢銷商品，總銷售金額超過573萬元。今年持續發掘及輔導健康安全，又別具特色新產品，共計精選推薦19家32款農萊在地好物上架楓康超市，要讓消費者吃得安心又健康，搶攻防疫新生活的消費新商機。

陳榮俊表示，新冠肺炎疫情不僅衝擊國產農產品內外銷，也改變了民眾的飲食消費習慣，民眾採購食材在家下廚料理的次數大幅增加。對此，南投分局不但在防疫期間，力推宅經濟銷售服務，也針對有旅遊需求的國人，精選跟著蝴蝶分流遊農村的13條防疫旅遊路線，進入防疫新生活階段，則是結合楓康超市通路平台，將多款農萊在地好物介紹給消費者。

南投分局特別於大地餐桌分享會，邀請國內知名生態廚師鄧玲如女士進行現場料理秀，選用食材皆為本次合作上架的產品，有來自雲林的黑蒜、有機紅藜、57號地瓜、連續3年獲獎的越光米；南投的有機薑片、溫泉水、山蕉；嘉義的菜脯乾、竹鹽金針沖泡湯飲、鵪鶉蛋。

透過生態廚師巧手烹調與豐富說菜解說下，農萊在地食材變身成一道道色、香、味俱全的美食，不僅展現食材的原味，也呈現了在地的特色風土與文化。

生態廚師鄧玲如表示，餐桌共推出至少8道創意料理食譜，後續將以料理食譜影片方式，逐一介紹給大家，希望大家一起支持小農優質農產，也讓熱愛美食又想吃的健康得民眾有更多樣的料理變化。

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