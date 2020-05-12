用心對待「牠」就會回饋！免費供應學童鮮乳　斗南品牌「他里霧」搶鮮上市

▲斗南鎮的仁義牧場推出「他里霧鮮乳」，斗南鎮農會透過台灣牛肉專賣店上架推廣在地鮮奶。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗南鎮的仁義牧場推出「他里霧鮮乳」今日正式上市，他里霧為斗南鎮舊稱，是原住民洪雅族Dalivoe社音譯，指此處有大片草原，水草豐美使得斗南相當早發展形成市鎮。「他里霧鮮乳」為首支以斗南為名的鮮乳品牌，由斗南鎮農會穿針引線媒合仁義牧場與台農合作。

與台農合作推出「他里霧鮮乳」的仁義牧場共飼養近三百頭乳牛，每日產量有3500-4000公斤，月產量達100噸，牧場主人歐陽夫婦熱心回饋在地，長期免費提供鄰近學校學童鮮乳，是一支具有社區公益背景的鮮乳品牌。

仁義牧場長主歐陽申助表示，動物與大自然亦同，你願意友好、尊重、善待都是能得到回饋的，從「無農藥」、「無化學肥料」的方式栽培牧草餵養母牛，以及讓牛隻在安全的環境下泌乳，每個細節環環相扣，乳牛所生產的乳汁脂肪濃度、香醇風味及品質都會受到很大影響。

▲仁義牧場長主歐陽申助（右）表示，動物與大自然亦同，你願意友好、尊重、善待都是能得到回饋的。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南鎮農會總幹事張燕容指出，民眾選用台灣在地生產的農產品，可降低能源碳足跡，透過台灣牛肉專賣店上架他里霧鮮奶，讓這支具有「在地」、「友善耕作」、「低碳足跡」、「公益」等元素的鮮乳，在地的鄉親都能夠輕鬆便利地享用。

斗南鎮在地「他里霧鮮乳」上市，可於家樂福、楓康超市、芸彰牧場及斗南鎮台灣牛肉專賣店等通路購得；5月12日至17日一連6天斗南鎮農會推出限量加價購活動，於斗南鎮台灣牛肉專賣店購買「他里霧鮮乳」就能以產地加價購「斗南越光米1.5公斤」或「台灣牛特選炒肉片」，1搭1以超值產地組合價200元，讓大家將在地農產帶回家。

▲斗南鎮的仁義牧場推出「他里霧鮮乳」，斗南鎮農會透過台灣牛肉專賣店上架推廣在地鮮奶。（圖／記者蔡佩旻攝）

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