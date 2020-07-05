影／蔡英文親自到超商預購三倍券　還加購大杯咖啡消費1039元

記者陶本和／台北報導

振興三倍券預購自7月1日開跑，今日邁向第5天已突破550萬人預購。對此，總統蔡英文5日利用行程空檔，親自帶著健保卡到便利超商預購三倍券，她還加購一杯39元的熱咖啡。

蘇貞昌親自到超商示範預購三倍券「六步驟」，第一步到超商機台前選取「振興三倍券」的按鈕，第二步「插入健保卡」，第三步「輸入手機號碼」，第四步「列印小白單」，第五步「拿著小白單到櫃台結帳」，最後第六步，待7月15日憑收據證明前往超商領取三倍券就可以開始使用。

除了蘇貞昌之外，蔡英文稍早也親自帶著健保卡到便利超商預購三倍券，且在結帳的時候，加購一杯39元的熱咖啡，總共消費1039元。隨後，她也在臉書上分享，直呼「真的是簡單快速又方便！」

▼總統蔡英文親自到便利超商預購三倍券。（圖／總統府）



蔡英文提醒，第一波預訂時間到7月7日，大家記得把握時間，若沒有跟上，不用擔心，8月1日到8月7日，還有第二波預訂時間；若是要用數位綁定的朋友則24小時隨時隨地都可以，看大家喜歡哪種方式自己挑自己選。

為振興疫情趨緩後的產業經濟，行政院推出「振興三倍券」從7月15日上路，12月31日前使用完，只要中華民國國籍，以及有居留證的陸配、外配都可以領取三倍券；領取方式分紙本跟數位支付。

實體券部份花1000元購買三倍券，直接領直接花；數位支付分為信用卡、電子支付、電子票證，民眾可依需求選擇喜歡的方案綁定，一樣都是消費3000元回饋2000元，業者為吸引民眾，也推出許多回饋方案。

▼總統蔡英文親自到便利超商預購三倍券。（圖／總統府）



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