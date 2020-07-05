港版國安法通過　馬英九：蔡政府的國安法不遑多讓啊！

▲前總統馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九5日出席國民黨革命實踐研究院「青年登入．民主實踐營」結業式，針對日前港版國安法通過，馬英九反酸，「我們蔡政府的國安法也不遑多讓啊！我們有國安五法、反滲透法」，至於蘇貞昌要國民黨少講一點九二共識，馬英九則說，「我覺得蘇院長應該設法不要讓陳菊成為監察院長，這對台灣民主比較有幫助。」

中國全國人大常委會上月30日正式通過「港區國安法草案」。總統蔡英文回應，中國曾經承諾香港50年不變，這個國安法的通過，讓人感到它這個承諾確實打了很大的折扣；她對於中國沒有辦法履行它的承諾這件事情，感到非常的失望。這也證明了一國兩制是不可行。

不過，《國安法》1日正式生效後，陸委會原有意修改《港澳條例施行細則》第25條，對於認定並收容尋求庇護的港人訂出明確規範，卻傳出因行政院長蘇貞昌反對而作罷。對此，蘇貞昌表示，港澳條例行之已久，根據現行第25條，政府對於香港局勢變化都有因應，法令如果足夠，就沒有修改的必要，引發藍營批評「撐香港」根本玩假的。

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