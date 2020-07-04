羅智強酸重啟駐關島辦事處「好棒棒」：當年是哪個豬頭部長關閉的？

▲台北市議員羅智強。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

外交部經與美國政府協商獲同意後，於3日宣布將在美國關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，總統蔡英文回應「有需求就設置」。對此，台北市議員羅智強4日在臉書直批，可不可以請教蔡英文，2017年是哪個豬頭部長，撤關島辦事處？

外交部3日指出，在2017年決定暫停駐關島辦事處運作，不過後來考量外交部預算自2018年逐年成長、台美關係升級成「全球合作夥伴」及太平洋戰略地位的重要性，因此決定於2020年恢復設立駐關島辦事處。

對此，羅智強表示，外交部宣布將恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，顯示台美關係再升級，「真的好棒棒的外交成就，值得為蔡英文大聲喝采」，但問題來了，2017年把關島辦事處關掉的也是蔡英文。

羅智強質疑，關島辦事處關掉時是台美關係降級嗎？「民進黨，你真的搞得我們好亂啊！裁撤關島辦事處好棒棒，重啟關島辦事處也好棒棒」，蔡英文乾脆把駐美代表處也先裁再復設，那不就是開創台美關係的歷史新頁，超級好棒棒？

羅智強直批，關島辦事處「恢復」是了不起的外交成就，那可不可以請教蔡英文，2017年是哪個外交部長，把關島辦事處關掉的，「這位豬頭部長，可以不可拖出去砍了？」

▼羅智強4日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）